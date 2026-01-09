Real Cartagena podría ser comprado por una figura de la Selección Colombia: emotiva declaración

En este 2026, el Real Cartagena completará su decimotercer año en segunda división. A pesar de las importantes nóminas que se han armado en el último tiempo, al cuadro bolivarenese se le ha hecho esquivo el anhelado ascenso.

A la espera de que se termine de conformar el plantel para esta nueva temporada, que por cierto contará con las llegadas de Mauro Manotas y Guillermo Tegüé, una esperanzadora declaración le llegó al hincha auriverde.

Es normal que por las fiestas de fin de año, los futbolistas que actúan en el exterior regresen al país para compartir con sus familias. Pues bien, en medio del jolgorio y la felicidad, una figura de la Selección Colombia confesó su deseo de comprar al Real Cartagena.

Real Cartagena podría ser comprado por una figura de la Selección Colombia

En diálogo con el medio ‘PrimerTiempo’, Jorge Carrascal dio a conocer que tiene el “sueño” de comprar al Real Cartagena, dado que es un fervoroso hincha de la institución.

“Ese es mi sueño, la verdad. Para eso estoy trabajando... Soy hincha del Real Cartagena a morir, siempre desde pelaito’”, señaló el mediocampista de 27 años. Incluso comentó que todavía tiene amigos que hacen parte de la barra organizada del cuadro heroico.

A esto se suma la reciente decisión de celebrar fin de año en su natal Cartagena junto a su familia. En redes sociales, Carrascal aprovechó para postear varias fotos portando la camiseta y besando el escudo de la institución.

Jorge Carrascal besa la camiseta del Real Cartagena / Instagram: Jorge Carrascal. Ampliar

Es preciso recordar que Carrascal declaró hace unos años que cuando decida regresar al fútbol colombiano en los últimos años de carrera, espera poder jugar con Millonarios, equipo que lo lanzó al profesionalismo, y posteriormente retirarse en el Real Cartagena.

“Veo mucho a Millonarios. Espero algún día volver a jugar en allí, no tuve la posibilidad de poder jugar muchos partidos, porque muy joven me fui. Soy hincha, querido por el club y le tengo mucho aprecio al equipo por darme la posibilidad de formarme como profesional, pero también soy hincha del Real Cartagena y también espero algún día jugar en el Real y retirarme”, fueron sus palabras en El Alargue de Caracol Radio.

