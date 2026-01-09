Jhon Arias regresaría a Brasil como uno de los fichajes más costoso en la historia de Sudamérica. (Photo by Stuart Leggett/MI News/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

¡Sudamérica espera por el bombazo del mercado! En las últimas horas informó la prensa brasileña que Jhon Arias está siendo tentado para regresar al Brasileirao, teniendo en cuenta los problemas que vive en la Premier League.

Y es que a mediados del año, pasado, al mediocampista colombiano se le dio la gran oportunidad de dar el salto europeo de la mano del Wolverhampton, pero lo que parecía un sueño se convirtió en pesadilla.

Hasta el momento ha disputado 22 partidos, 15 de ellos como titular, y suma apenas un solo gol. Esto a nivel individual, porque lo grupal es un desastre: los Wolves son coleros de la Premier con apenas 7 puntos de 63 posibles, siendo este el peor rendimiento en la historia de la Premier.

Frente a este panorama, Arias podría dar marcha atrás y regresar al país que lo lanzó a la fama, su lugar en el mundo. Claro está que desde otro lado de la vereda...

Le puede interesar: Junior, a un paso del fichaje de Luis Fernando Muriel: Fuad Char contó lo que hace falta para firmar

Jhon Arias regresaría a Brasil como uno de los fichajes más costoso en la historia de Sudamérica

El portal ‘Globoesporte’ informó este viernes 9 de enero que Palmeiras pasó del interés a la acción con Jhon Arias: ya hay negociaciones activas para lograr el fichaje del volante chocoano de cara a la temporada 2026.

El ‘Verdao’ ha tenido en carpeta desde hace tiempo a Arias, incluso antes de que se concretara su paso al Wolverhampton. Pero nunca se dio la posibilidad. Ahora, la situación es diferente, impulsada más que todo por el deseo de regularidad de jugador, de cara al Mundial 2026.

Lea también acá: Boca Juniors tiene principio de acuerdo con Marino Hinestroza: así sería el negocio con Nacional

Así las cosas, el citado medio afirma que el contacto entre las partes recién va en una fase inicial, aunque se espera llegar a un acuerdo. No será fácil, teniendo en cuenta que el colombiano partió a Inglaterra por 20 millones de euros y Palmeiras debería ofertar una cifra igual o superior para soñar con su incorporación.

De darse lo anterior, Jhon Arias se convertiría en uno de los fichajes más costosos en la historia de Sudamérica, recordando que hace unas horas Gerson se puso líder en este ranking, al firmar con Cruzeiro por 30 millones de dólares.

¿Pegará la vuelta rumbo a Brasil?

Entérese de: Gigante del fútbol sudamericano estaría interesado en fichar a Edwin Cetre por millonaria cifra