Junior, a un paso del fichaje de Luis Fernando Muriel: Fuad Char contó lo que hace falta para firmar / Getty Images

Junior de Barranquilla está muy cerca de cerrar el fichaje de Luis Fernando Muriel para la temporada 2026. Incorporación de primer nivel, teniendo en cuenta que este año el cuadro rojiblanco tendrá como gran objetivo la Copa Libertadores.

El panorama es sumamente alentador para la directiva, tanto así que Fuad Char, máximo accionista de la institución, reveló el único detalle que hace falta para que el delantero oriundo de Santo Tomás estampe su firma en el contrato.

Así será el contrato de Luis Fernando Muriel con Junior

‘El Heraldo’ reveló este viernes 9 de enero que “es cuestión de horas” para que Luis Fernando Muriel se convierte en nuevo jugador de Junior, teniendo en cuenta que la gestión con Orlando City está definida.

El mismo Fuad Char confirmó en el citado medio las condiciones en las que llegará Muriel: “Ya todo está casi listo. Llega como jugador libre de común acuerdo con el equipo de Estados Unidos. Ya la decisión está tomada".

Y complementó respecto a su contrato: “Muriel acordó los valores de su contrato y firmará con nosotros por dos años. Hemos hecho un gran esfuerzo”. En medio de risas, reconoció que la operación fue sumamente costosa y por ello invita a otras empresas a que les ayuden económicamente.

¿Qué hace falta para que Muriel firme su contrato con Junior de Barranquilla?

Finalmente, Fuad Char explicó que falta únicamente la firma de los agentes de Luis Fernando Muriel para poder finiquitar el negocio y con ello realizar la debida presentación.

“Solo faltan las firmas, los agentes de Muriel son italianos, ellos están revisando los documentos. Los enviamos a las 5 de la tarde de aquí (8 de enero), ya los firmarán, pero todo está acordado verbalmente”, indicó.

Así pues, se espera que este mismo viernes concluya todo el papeleo y Muriel pueda portar con orgullo la indumentaria del equipo de sus amores.

