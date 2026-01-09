Gigante del fútbol sudamericano estaría interesado en fichar a Edwin Cetre por millonaria cifra

Edwin Cetre jugador de Estudiantes La Plata celebrando el campeonato de la Liga Argentina 2025 / Getty Images / Cesar Heredia

El 2025 cerró como una de las mejores temporadas para Estudiantes de la Plata, ya que en una solo semana, el equipo del colombiano Edwin Cetré levantó dos títulos en el fútbol argentino, tras coronarse campeón del Torneo de Clausura y el Trofeo de Campeones.

Luego de cerrar por lo alto la temporada anterior, varios equipos mostraron su interés por los servicios del extremo caleño de 28 años. Uno de los clubes que tiene en su radar al jugador es Palmeiras, los brasileños estarían dispuestos a negociar por una cifra que supera los 5 millones de dólares, teniendo en cuenta en Estudiantes no aceptarán una oferta inferior a dicho monto.

¿Qué otros equipos están interesados en Cetré?

Según la prensa argentina, en Brasil no solo Palmeiras estaría interesado en Edwin Cetre, sino que Botafogo también tendría en su carpeta al jugador de Estudiantes. Desde el fútbol español también han surgido rumores de parte del Rayo Vallecano y Sevilla. Asimismo, en México clubes como Cruz Azul y Tigres sondearon el mercado, pero hasta el momento no han entablado negociaciones.

Lo cierto es que Cetré tiene contrato vigente con el cuadro platense hasta diciembre del 2026 y ha mencionado en varias ocasiones que su cabeza está en el Pincha, dejando claro que quiere jugar la Copa Libertadores con su actual equipo. A nivel salarial, el jugador recibe cerca de 400 mil dólares anuales y en caso de una transferencia su salario sería casi el doble.

Es validó destacar que el extremo vallecaucano completó dos años vistiendo los colores de La Plata, tiempo en el que ha jugado 85 partidos en los cuales anotó 12 goles y aportó la misma cantidad de asistencias. Incluso fue considerado el mejor jugador de Argentina en la temporada del 2024-25.