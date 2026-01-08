Índice de Precios al Productor baja 2.63% en 2025: qué significa e impacto en el IPC

Imagen de referencia sobre la baja de la inflación en Colombia, según el DANE/ Getty Images

ECONOMÍA

El DANE dio a conocer los resultados del Índice de Precios al Productor, IPP, que muestra cómo se movieron en 2025 los precios que reciben campesinos, fábricas y empresas por lo que producen, antes de que esos productos lleguen al consumidor.

Según la entidad, en diciembre de 2025 el IPP registró una variación anual de -2,63%, frente al mismo mes de 2024. Este resultado indica que, en promedio, los precios que reciben los productores por sus bienes fueron más bajos que hace un año, reflejando menores costos en la etapa de producción.

Precios en la producción

La mayor caída se presentó en el sector de minas y canteras, donde los precios se redujeron casi un 20%, lo que refleja menores ingresos por la venta de minerales y combustibles.

En el caso del campo, los precios también bajaron, aunque de manera más moderada, con una reducción del 1,69% en agricultura, ganadería y pesca.

Por su parte, la industria manufacturera fue el único sector que registró un aumento, del 1,03%, lo que indica que algunos productos fabricados en el país se encarecieron en la etapa de producción.

¿Por qué son importantes estos resultados?

Estos resultados son importantes porque el IPP suele anticipar lo que puede pasar con los precios que pagan los ciudadanos: cuando baja el IPP, hay menos presión para que suban los precios en tiendas, mercados y servicios, aunque ese efecto no siempre es inmediato.