Edwuin Cetré se coronó campeón en Argentina, tras vencer con Estudiantes de La Plata a Racing

Edwin Cetre campeón de la Liga Argentina del Torneo Clausura 2025 con Estudiantes La Plata / Getty Images. / Cesar Heredia

Edwuin Cetré se coronó campeón de la Liga Argentina en el torneo de clausura 2025 con Estudiantes de la Plata, luego de una agónica final ante Racing de Avellaneda, que terminó en empate 1-1 y se definió desde el punto penal. En el equipo de la Academia, también estaba el colombiano Duván Vergara, quien fue inicialista.

En el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero se disputó una apretada final donde ninguno de los dos quería dar ventajas y terminó definiéndose en los últimos minutos de juego. Estudiantes consiguió el empate en el tiempo adicionado de los 90′ reglamentarios con un golpe de cabeza de Guido Carrillo, luego de que Adrián ‘Maravilla’ Martínez pusiera a la Academia en ventaja en el minuto 81′.

Lea también: Líder de la barra brava de Boca Juniors pide a Miguel Ángel Borja como refuerzo

Aunque en la definición por penaltis Cetré desperdició el segundo disparo (el arquero Facundo Cambeses atajó el disparo), en el último penal, Franco Pardo estrelló su remate en el palo para la coronación del equipo platense, que no había logrado conquistas en este 2025.

🏆🍺😅🇨🇴 EDWIN CETRÉ, BIRRITA Y FOTOS EN LOS FESTEJOS DE ESTUDIANTES CAMPEÓN pic.twitter.com/WZNSXyMxji — Diario Olé (@DiarioOle) December 14, 2025

¿Cuántos títulos tiene Edwuin Cetré en Argentina?

Tras la coronación, el atacante colombiano, quien viste los colores de Estudiantes desde principios del 2024, acumula su tercer título en tierras argentinas con el Pincha, ya que en el año anterior estuvo en la obtención de la Copa de la Liga Profesional y en el Trofeo de Campeones de Argentina.

Estudiantes, además del título, consigue la clasificación a la próxima Copa Libertadores, mientras que Racing Club deberá disputar la Copa Sudamericana, dejando sin competencia internacional a un expectante Independiente que debía aguardar la coronación de su eterno rival para tener torneo continental en 2026.

Le podría interesar: Final Copa Colombia 2025: ¿Cuándo es el partido de vuelta Medellín vs Nacional? Fecha y hora

Con la obtención del título, el equipo de La Plata se mantiene invicto en definiciones mano a mano con Racing Club, porque en el único antecedente en el Torneo Metropolitano de 1967, el ‘León’ había ganado por 3-0, con goles de Eduardo Madero, Juan Ramón Verón y Felipe Ribaudo.

Estudiantes de La Plata, que había pedido la única final que disputó en el año por la Supercopa Internacional, de la mano de Eduardo Domínguez, sumó su undécimo título a nivel local, que se suma a sus seis coronas internacionales.