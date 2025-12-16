Así puede abrir una cuenta para ahorrar en dólares desde Colombia: Listado de bancos y aplicaciones. Crédito: Getty Images

Con la llegada de la temporada de fin de año, los colombianos se llenan de deseos y nuevos propósitos para comenzar el 2026 con bienestar y prosperidad. Así las cosas, el dinero y la buena salud financiera se convierten en uno de los mayores anhelos.

Una opción para nada despreciable es ahorrar en dólares desde Colombia. Se trata de una actividad económica que antes se creía exclusiva de personas con altas sumas de dinero, pero que hoy en día está al alcance de todos.

En este nuevo panorama, bancos tradicionales como Davivienda han buscado adaptarse al mercado, en el caso de “la casita roja” con una nueva cuenta de ahorros internacional; sin embargo, existen diversas alternativas entre las nuevas soluciones digitales a disposición de los colombianos.

¿Cómo abrir una cuenta de ahorros en dólares en Colombia?

Recientemente, Davivienda anunció el lanzamiento de su cuenta de ahorros en dólares, administrada por Davivienda Panamá, disponible para usuarios en Colombia de forma exclusiva a través de la ‘app’ de la entidad.

A través de dicho servicio, la entidad garantiza el respaldo del dinero en dólares reales, custodiados por una entidad regulada y supervisada de riesgo estable. La cuenta no tiene monto mínimo de apertura ni mantenimiento y puede hacer transacciones hasta por 5.000 dólares.

Para abrirla necesita únicamente ser colombiano, mayor de edad (con cédula de ciudadanía) y cliente del banco y podrá hacerlo siguiendo estos pasos:

Inicie sesión en la ‘App’ de Davivienda. Ingrese a “Solicitar productos”. Diríjase a la sección de Cuentas. Seleccione “Cuenta de Ahorros Internacional” y siga las instrucciones.

La cuenta incluye, además, transferencias gratuitas entre productos de Davivienda Colombia y Davivienda Panamá, así como la opción de solicitar una tarjeta débito física o virtual por un cobro anual de 25 dólares, más 7% del impuesto ITBMS de Panamá.

Alternativas para ahorrar en dólares en Colombia en 2026

Además de la citada cuenta en dólares de Davivienda, existen otras opciones, tanto de bancos tradicionales, como de fintech y soluciones digitales, en ese sentido, cada vez es más posible tener una cuenta en dólares y aprovechar las variaciones en la tasa de cambio.

Algunos bancos en Colombia ofrecen cuentas de ahorro en dólares, sin embargo, vale la pena revisar los requisitos dado que se solicitan varios documentos, formularios de vinculación y también montos mínimos de apertura; entre ellos:

Bancolombia: permite abrir cuentas de ahorro o corrientes a través de sus sucursales en Panamá y Puerto Rico, facilitando así la gestión y transferencias de fondos en dólares a nivel internacional. El principal requisito es ser cliente, no tener residencia fiscal en Panamá y cumplir otras normas de vinculación.

permite abrir cuentas de ahorro o corrientes a través de sus sucursales en Panamá y Puerto Rico, facilitando así la gestión y transferencias de fondos en dólares a nivel internacional. El principal requisito es ser cliente, no tener residencia fiscal en Panamá y cumplir otras normas de vinculación. Banco de Bogotá: ofrece la posibilidad de abrir cuenta en dólares gracias a sus filiales de Miami, Nueva York y Panamá, facilitando el manejo del ahorro, las transacciones e inversiones. Debe ser cliente del banco y tener los documentos de ley, como el pasaporte y la declaración de renta, entre otros.

Por otra parte, entre las alternativas fintech, que suelen ofrecer rentabilidades variables se encuentran servicios como Lulo X (Lulo Bank), Littio, Global66, Plenti, Wise y DollarApp, las cuales ofrecen cuentas multidivisa, algunas de ellas apalancadas en stable coins o dólares digitales.