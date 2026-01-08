¿Por qué se dispararon los homicidios en Soledad a inicio de año? 

La violencia vuelve a encender las alarmas en el área metropolitana de Barranquilla. Según el conteo realizado por Caracol Radio, en lo que va del año ya se contabilizan 24 homicidios, y 10 de estos se han registrado en el municipio de Soledad, que hoy aparece como la zona con mayor número de crímenes en el departamento, incluso por encima de la capital del Atlántico.

El expersonero y analista en seguridad, Arturo García, explicó que este repunte estaría relacionado con el resurgimiento de enfrentamientos entre bandas criminales emergentes, distintas a las estructuras tradicionales de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.

Enfrentamientos entre nuevas bandas

Según las cifras y el análisis de García, los hechos violentos se concentran en sectores como el barrio Las Colonias, donde bandas que no pertenecen a las organizaciones criminales históricas estarían disputándose el control territorial y las rentas ilegales.

“Lo más preocupante es la escalada de actos sicariales, como el reciente atentado en Villa Estadio que dejó una mujer muerta y dos personas heridas por arma de fuego. Estos hechos evidencian la gravedad de la situación de seguridad que atraviesa Soledad, especialmente en barrios como Los Cedros y Las Colonias. En este último sector persisten desde hace tiempo enfrentamientos entre grupos criminales distintos a ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, estructuras que, hasta ahora, no habían sido plenamente visibilizadas por la Policía ni por la Fiscalía. Todo indica que los choques continúan y que podrían derivar en retaliaciones, así como en una disputa sostenida por el control territorial y de las rentas ilegales, lo que anticipa la persistencia de la violencia en los próximos días. Este panorama, además, no se aleja de lo ocurrido en años anteriores, cuando los meses de enero y febrero han sido históricamente críticos en materia de seguridad”, explicó.

El analista advirtió que esta situación podría derivar en retaliaciones entre los grupos delincuenciales, aumentando el riesgo para la población civil. Asimismo, señaló que la Policía debe mantenerse en alerta máxima ante el vencimiento del pacto entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, previsto para el próximo 20 de enero, lo que podría generar una nueva escalada de violencia.

Soledad se ofrece como sede de un acuerdo de paz

Frente a este panorama, la Alcaldía de Soledad manifestó su disposición para convertirse en sede de un eventual acuerdo de paz o tregua definitiva entre ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, como parte de los esfuerzos para frenar el sicariato y recuperar la tranquilidad en el municipio.

Así lo confirmó Carlos Valencia, secretario de Gobierno de Soledad, quien indicó que la administración municipal ha participado en mesas de trabajo con el Gobierno Nacional, donde se ha planteado la necesidad de avanzar en salidas que reduzcan la confrontación armada.

“Hemos participado en reuniones y mesas de trabajo en las que hemos expuesto nuestros puntos de vista. Lo más importante es que, si existe una intención real, Soledad está dispuesta a poner todas sus capacidades para que esta tregua entre las bandas criminales se concrete en buenos términos y llegue a un resultado positivo. Desde la administración hay total disposición y voluntad para que ese proceso avance, porque todos queremos un territorio en paz y en tranquilidad. De ser necesario, Soledad puede convertirse en el escenario donde se materialice ese acuerdo o tregua que hoy se plantea entre estas estructuras criminales”, dijo el secretario.

Medidas y operativos de seguridad

El funcionario reiteró que la mayoría de los homicidios registrados en el área metropolitana están asociados a la disputa por el control de rentas ilegales, y recordó casos recientes como el ocurrido en Villa Estadio, donde una mujer fue asesinada y dos hombres resultaron heridos.

Valencia también informó que la Alcaldía cedió un predio para la construcción del comando de Policía de Soledad, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa y la presencia institucional en el municipio.

“Lamentablemente, en el área metropolitana ya se registran más de 23 homicidios en lo que va del año, una situación asociada a la reactivación de las bandas delincuenciales por la disputa de las economías ilegales y el control territorial, lo que ha derivado en esta ola de sicariato. Frente a este panorama, en el corto y mediano plazo Soledad contará con su propio comando de Policía Metropolitana, que también cubrirá al municipio de Malambo. Esto permitirá un incremento significativo de la fuerza pública, con más de 1.500 uniformados, fortaleciendo la capacidad operativa y de respuesta, como ocurre en ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, así como en otras ciudades que ya cuentan con comando metropolitano. Soledad ha sido priorizada teniendo en cuenta la dinámica criminal de los últimos años y su alta densidad poblacional, razones por las cuales el municipio merece contar con esta estructura de seguridad”, sostuvo.

Finalmente, confirmó la reactivación de los operativos del Gaula Militar y del Gaula de la Policía, enfocados en la prevención de la extorsión y el secuestro, con resultados en capturas en flagrancia durante los primeros días del año.