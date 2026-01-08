En Atlántico capturan a Jorge Visbal por presuntos vínculos con estructuras paramilitares

Las autoridades capturaron en el departamento del Atlántico a Jorge Visbal Martelo, exsenador y antiguo presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), luego de quedar en firme una condena en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado. La detención se produjo cuando el exdirigente se desplazaba por la vía Oriental y fue requerido por uniformados de la Policía en un puesto de control.

Condena ratificada por la Corte Suprema

El procedimiento tuvo lugar en jurisdicción del municipio de Ponedera, donde los agentes verificaron la identidad de Visbal Martelo y constataron en el sistema judicial que existía una orden de captura vigente para hacer efectiva una pena de nueve años de prisión, ratificada en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Tras su aprehensión, el exdirigente gremial fue puesto a disposición de las autoridades competentes y trasladado a Bogotá, donde deberá iniciar el cumplimiento de la condena impuesta por la justicia. El alto tribunal confirmó así decisiones previas que lo hallaron responsable de mantener nexos con estructuras armadas ilegales.

Hechos entre 1998 y 2005

De acuerdo con lo establecido en el proceso judicial, los hechos por los que fue condenado se remontan al periodo comprendido entre 1998 y 2005, cuando Visbal Martelo ocupaba cargos de relevancia en el sector ganadero y participaba en escenarios institucionales relacionados con la búsqueda de la paz. Durante esos años, según la investigación, sostuvo contactos y encuentros con integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Presuntos nexos con estructuras armadas ilegales

Para la Corte Suprema, el exsenador utilizó su posición y su influencia pública para favorecer a ese grupo ilegal, lo que constituyó una conducta penalmente reprochable. Con esta captura, las autoridades dan cumplimiento a la sentencia definitiva que pone fin a un largo proceso judicial y marca un nuevo episodio en los casos relacionados con la infiltración del paramilitarismo en sectores políticos y gremiales del país.