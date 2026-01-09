Boyacá abre convocatoria del Fondo FINCA 2026 con inversión de $3.500 millones para el campo

Desde el 2018, el Fondo Finca ha beneficiado a por lo menos 7 mil productores de Boyacá. Foto: Gobernación de Boyacá

La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Agricultura, abrió oficialmente la novena versión de la Convocatoria Pública del Fondo de Incentivo a la Capitalización – FINCA ‘Creemos en el Campo’, una de las principales apuestas para fortalecer la modernización, competitividad e innovación del sector agropecuario del departamento.

La secretaria de Agricultura de Boyacá, Elizabeth Bermúdez, explicó que esta nueva edición del Fondo FINCA tendrá un enfoque estratégico en maquinaria, equipamiento productivo, agroindustria e innovación tecnológica, con especial énfasis en jóvenes y ruralidad.

“La Convocatoria FINCA en su novena versión está enfocada en maquinaria y equipamiento productivo para toda la infraestructura del campo, desde plantas de transformación y agroindustria, hasta innovación tecnológica y biotecnología productiva, con un énfasis muy importante hacia los jóvenes y la ruralidad”, señaló Bermúdez.

Para la vigencia 2026, la convocatoria contará con una inversión aproximada de 3.500 millones de pesos, con la posibilidad de financiar proyectos productivos de hasta 250 salarios mínimos legales vigentes, lo que representa iniciativas que superan los 400 millones de pesos.

“Estamos hablando de proyectos productivos de alto impacto, que permitirán fortalecer la capacidad productiva del campo boyacense y dinamizar la economía rural del departamento”, afirmó la funcionaria.

La convocatoria está dirigida a organizaciones de productores agropecuarios, mujeres rurales, sociedades agrarias de transformación (SAT), empresas asociativas del trabajo, personas jurídicas de economía solidaria, juntas de acción comunal, alcaldías municipales y colegios agropecuarios rurales, una de las principales novedades para este año.

“Una de nuestras grandes iniciativas para 2026 es abrirle la puerta a los colegios agropecuarios rurales, para que puedan fortalecer sus procesos formativos y productivos desde el territorio”, destacó Bermúdez.

La secretaria también resaltó que esta versión del Fondo FINCA tendrá un fuerte componente de agricultura de precisión, uso de tecnología, drones e innovación, alineado con la política departamental de desarrollo rural.

“Hemos querido hacer una apuesta muy importante por la tecnología, la innovación y la agricultura de precisión. Esta convocatoria refleja la coherencia del discurso del gobernador, que reconoce al sector agropecuario como el más importante para el desarrollo de Boyacá”, sostuvo.

Los interesados podrán presentar sus proyectos desde el 8 hasta el 30 de enero de 2026, a las 4:00 de la tarde, de manera virtual a través de la página web de la Gobernación de Boyacá, donde ya se encuentran disponibles los documentos técnicos y anexos.

“Hemos simplificado los requisitos para que más organizaciones de productores puedan postularse. Todo el proceso será digital y la evaluación en campo se realizará durante el mes de febrero, con resultados a finales de ese mismo mes”, indicó la secretaria.

Según las proyecciones de la Secretaría de Agricultura, la convocatoria beneficiará de manera directa a más de 400 productores, generando un impacto significativo en la economía rural del departamento.

“Esperamos impactar a más de 400 productores de forma directa. Esta es una invitación a que el campo boyacense crea en estas iniciativas y participe activamente”, concluyó Bermúdez.