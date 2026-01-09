Bayern Múchin vs. Wolfsburg en el regreso de la Bundesliga: Fecha, hora y cómo seguir a Luis Díaz

Luis Díaz jugará su primer partido oficial del 2026 con la camiseta del Bayern Múnich, luego de brillar en el compromiso amistoso en Austria frente al Salzburg, en el que jugó el segundo tiempo del encuentro y repartió dos asistencias.

El próximo reto para el guajiro será retomar la competencia en la Bundesliga, el domingo 11 de enero, cuando Los Bávaros reciban al Wolfsburg por la jornada 16 del fútbol alemán. En un duelo que no debería generar mayor problema para el Bayern, que es líder del campeonato, frente al cuadro que ocupa la casilla 14 y solo ha ganado 4 partidos en esta temporada.

Lea también: Luis Díaz vuelve a padecer en Champions League por durísima sanción contra el Bayern Múnich

¿Cómo cerro el 2025 Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Lucho le apunta estar dentro del once titular de Vincent Kompany para este domingo, haciendo un tridente ofensivo junto al delantero inglés Harry Kane y el francés Michael Olise. Aunque el colombiano podría no jugar los 90 minutos, teniendo en cuenta que se encontraba en vacaciones de fin de año y recién está retomando competencias.

La buena noticia es que al guajiro se le ha visto en plenitud de condiciones, compartiendo las prácticas junto a sus compañeros. De igual forma, su alegría ha contagiado a los aficionados del Bayern Múnich, que no pierden oportunidad para disfrutar junto al colombiano.

Luchos erster Fanclub-Besuch beim FC Bayern 🇨🇴🥰



Das Behind the Scenes dazu könnt ihr euch jetzt auf unserem YouTube-Kanal anschauen: https://t.co/oO1STMULYF 🎦 pic.twitter.com/EHZs90xK73 — FC Bayern München (@FCBayern) January 8, 2026

Luis Díaz quiere empezar con pie derecho el 2026, luego de cerrar el 2025 como uno de sus mejores años en su carrera deportiva. En su último partido oficial, el atacante de la Selección Colombia jugó los 90′ minutos en la victoria 4-0 frente al Heidenheim, duelo en el que marcó el tercer gol de la noche sobre los 86′ de compromiso, en el estadio Voith-Arena.

Le podría interesar: Luis Díaz no está en el top-10 de los extremos más valiosos del mundo: atención a quienes lo superan

Desde su traspaso al fútbol alemán, el futbolista de 28 años se ha consolidado como una de las estrellas del balompié europeo, pues incluso fue catalogado como el mejor jugador del Bayern Múnich en el mes de noviembre, por encima de figuras como Lennart Karl y Michael Olise. Además, Lucho en esta temporada ha mostrado su faceta más goleadora, ya que en 22 partidos ha logrado marcar 13 tantos, siendo el segundo goleador del conjunto.

¿Cómo seguir Bayern Múnich vs. WoWolfsburg?

El partido entre Bayern Múnich vs. Wolfsburg por la fecha 16 de la Bundesliga se jugará en el estadio Allianz Arena, el domingo 11 de enero a partir de las 11:30 a.m (hora Colombia), el partidazo lo podrá seguir a través del minuto a minuto de Caracol Radio en la página web.