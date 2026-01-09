Área Metropolitana define nuevas tarifas del transporte público colectivo

Para los sistemas Metro, Tranvía, Metrocable y Metroplús, el ajuste promedio será del 12,1%, dependiendo del perfil del usuario. Foto: Área Metropolitana.

Área Metropolitana

A partir del 10 de enero de 2026 entrarán en vigencia las nuevas tarifas del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA), luego de que el Área Metropolitana definiera un ajuste técnico promedio del 11,9%, cifra que se mantiene muy por debajo del incremento del 23,7% del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional.

Según explicó la autoridad metropolitana de transporte, la actualización tarifaria responde al aumento significativo en los costos operativos del sistema, asociados principalmente al alza en combustible, mantenimiento y nómina. No obstante, se tomó la decisión de no trasladar la totalidad de estos costos a los usuarios, con el fin de proteger la economía de las familias del Valle de Aburrá y garantizar la sostenibilidad del servicio.

En el caso del transporte integrado, el Distrito de Medellín y el Metro de Medellín asumirán una parte importante de los costos de operación, lo que permitió que el incremento final fuera menor al inicialmente previsto. De hecho, la Junta Metropolitana había proyectado un aumento promedio del 8,7%, pero el nuevo panorama económico obligó a revisar la cifra para no comprometer la seguridad, eficiencia y continuidad del sistema.

Transporte masivo

Para los sistemas Metro, Tranvía, Metrocable y Metroplús, el ajuste promedio será del 12,1%, dependiendo del perfil del usuario. Los pasajeros frecuentes tendrán un incremento de $390, pasando de $3.430 a $3.820. La tarifa estudiantil municipal se fijó en $1.600, mientras que el adulto mayor pagará $3.330. Para los usuarios eventuales, el valor será de $4.400 y para las personas en situación de discapacidad, $2.720.

Transporte público colectivo metropolitano

Las rutas de buses y micros que conectan a Medellín con los municipios del área metropolitana tendrán aumentos que oscilan entre $300 y $550, de acuerdo con la distancia. La tarifa general para municipios conurbados pasará de $3.400 a $3.800. En trayectos más largos, como Barbosa–Medellín, el pasaje será de $5.350, mientras que rutas como Caldas–Medellín costarán $4.000.

Rutas integradas

Para las rutas con integración al sistema masivo, el incremento promedio será del 13,3%. Las nuevas tarifas van desde los $4.715 para cuencas como Bello y Medellín–Itagüí–La Estrella, hasta los $5.890 en el caso de Barbosa.

Las autoridades reiteraron que el objetivo del ajuste tarifario es garantizar un servicio de transporte público sostenible, seguro y de calidad, sin perder de vista el impacto económico en los usuarios y manteniendo la estabilidad laboral de miles de trabajadores del sector.