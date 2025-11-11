Indepaz alerta sobre posible aumento en el número de homicidios a líderes sociales en 2025

JUSTICIA

El Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) publicó el día de hoy el informe “Una tendencia que mata: El fracaso del Estado en la protección de los liderazgos sociales”. La principal conclusión de la investigación es que se prevé un posible incremento de los asesinatos en diciembre de 2025 frente a años anteriores. Este hecho se relacionaría con el aumento del riesgo en los periodos preelectorales 2026. lo que evidenciaría el uso de la violencia contra líderes sociales como mecanismo de control político y social en contextos electorales.

El informe advierte que los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander y la ciudad de Bogotá siguen siendo epicentros de la violencia contra liderazgos sociales. En lo relacionado con la autoría material de los crímenes, el estudio señala que el sicariato continúa siendo uno de los mecanismos más utilizados. Este hecho está, según el Indepaz, “vinculado en con la operación de bandas y estructuras locales que ejecutan estas acciones mediante mecanismos de tercerización”

Los asesinatos, además, para el Indepaz “se relacionan directamente con las acciones de líderes y lideresas en defensa del territorio, la oposición a megaproyectos, la implementación del Acuerdo de Paz y la denuncia frente a la presencia de actores armados ilegales”.

Los sectores sociales más afectados siguen siendo los rurales, en especial el comunal. Los líderes de este ámbito han sido atacados por su participación en procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, lo que los convierte en blanco de estructuras criminales. El informe también subraya que los pueblos indígenas continúan entre los más golpeados, debido a sus procesos de defensa del territorio y la autonomía frente a actores armados y económicos.

La alerta se concentra en municipios como Tibú, en Norte de Santander, donde se ha registrado un aumento significativo de asesinatos, y en Corinto y Caloto, en el Cauca, donde persiste una alta incidencia de ataques.

Finalmente, el Indepaz advierte que la aparente estabilización en las cifras desde 2016 no representa un control de la violencia, sino un fracaso sostenido del Estado en garantizar la vida y la acción política de quienes defienden derechos. Para la entidad “El asesinato de liderazgos sociales no puede seguir siendo interpretado como una suma de hechos aislados. La recurrencia en los mismos territorios y la persistencia de patrones de victimización indican la existencia de un sistema de violencia estructural donde confluyen la debilidad institucional, la captura del Estado local, la disputa armada por rentas ilegales y la estigmatización de quienes defienden los derechos humanos”