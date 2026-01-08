¡Sigue subiendo su precio! Dólar en Venezuela HOY, 8 de enero, según reportes recientes del BCV

En Venezuela están sucediendo varios acontecimientos que pasaran a la historia, puesto que, la intervención y captura de Nicolás Maduro, puede que marque un antes y un después dentro del país. A su vez, aún se desconoce el papel real que jugará Estados Unidos dentro del Venezuela los próximos meses, ya que, recientemente, descartaron por completo al Nobel de Paz, María Corina Machado.

En su lugar, quien tomo posesión, fue Delcy Rodríguez, ahora presidenta interina, cosa que causó gran controversia, puesto que es uno forma de continuar con el mismo régimen, pero, con otras personas.

A su vez, en declaraciones dadas desde el gobierno de Donald Trump, se anunció que Estados Unidos gobernará, durante años, este territorio. Por otro lado, desde la oposición, no han existido palabras ni manifestaciones que den una noción de lo que pueda estar ocurriendo del otro lado.

BCV precio del dólar en Venezuela hoy, 8 de enero

El Banco Central de Venezuela es el encargado de publicar a diario las actualizaciones correspondientes para informar a la ciudadanía el valor del dólar durante el día. Es así que, para este jueves, 8 de enero, el precio del dólar en Venezuela, se estableció sobre los 321,03230000 bolívares.

Por otro lado, el BCV no solo se encarga de mostrar el precio del dólar durante el día, sino que también, presenta el de otras divisas del mundo:

Euro: 375,30923096 bolívares.

375,30923096 bolívares. Yuan chino: 45,92605361 bolívares.

45,92605361 bolívares. Lira turca: 7,45962217 bolívares.

7,45962217 bolívares. Rublo ruso: 3,98248256 bolívares.

Asimismo, se debe tener en cuenta que, los informes del Banco Central de Venezuela, con los datos más recientes, muestran que no tienen actualizaciones sobre el estado económico del país desde hace meses, pues el último data de julio 2025. Hasta el momento, este 2026, no ha reportado ningún dato nuevo.

Precio del dólar HOY en Colombia

Para este jueves, 8 de enero, el precio del dólar se ha establecido sobre los $3.748 pesos colombianos. Esto representa un alza importante, ya que el día de ayer, 7 de enero, el dólar se cotizó en los $3.730 pesos colombianos.

Por otro lado, el precio del dólar en las principales ciudades de Colombia, en las casas de cambio, son:

Bogotá D.C. : Te compran $3,730 | Te venden $3,850

: Te compran | Te venden Medellín : Te compran $3,600 | Te venden $3,750

: Te compran | Te venden Cali : Te compran $3,650 | Te venden $3,820

: Te compran | Te venden Cartagena : Te compran $3,750 | Te venden $3,980

: Te compran | Te venden Cúcuta : Te compran $3,740 | Te venden $3,780

: Te compran | Te venden Pereira: Te compran $3,730 | Te venden $3,800

