Testigos clave serían llamados para confrontar a Maduro, advierte experto

Un politólogo habló sobre cómo comenzó el Cártel de los Soles, su relación con grupos criminales en Colombia y cómo ahora cambia que Estados Unidos avalara que Maduro no era el líder de dicha organización criminal

Nicolás Maduro en rueda de prensa | Foto: W Radio

Adriana Bibiana Mejía

Una publicación realizada por el medio, The New York Times, causó gran controversia luego de que, en un artículo, se señalara que en realidad, Nicolás Maduro, no era el cabecilla del Cártel de los Soles, una organización criminal que exporta droga, es decir, narcotráfico.

Estas afirmaciones creó varias preguntas acerca de esto, ya que muchos llegaron a creer que era mera ficción, y que el gobierno estadounidense se inventó una excusa, para poder intervenir ilegítimamente en Venezuela, para así, llevarse a Maduro.

En 6 AM de Caracol Radio, habló Andrés Celis, politólogo y experto en conflicto armado, quien explicó y dio varios detalles acerca de la importancia de conocer los orígenes de este grupo criminal, sus nexos con el narcotráfico en Colombia, y la relevancia que tiene esta información en el juicio de Nicolás Maduro.

En desarrollo.

