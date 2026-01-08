¿Se puede cambiar su puesto de votación en el exterior para las elecciones?: este es el proceso

El año 2026 será de gran importancia en Colombia por las elecciones presidenciales de las que saldrá el próximo presidente por el próximo cuatrienio. En esta oportunidad, el 31 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta. Mientras que tres semanas después será la segunda entre los dos candidatos que obtuvieron las votaciones más altas en la jornada anterior.

Todo aquel ciudadano que sea mayor de 18 años de edad está legalmente habilitado para ejercer su respectivo derecho al voto en el punto habilitado por la Registraduría. Esto también aplica para aquellos colombianos que viven en el exterior, quienes llevan a cabo este proceso en el consulado de su país de residencia.

Y es que ellos, al igual que quienes viven en Colombia, también tienen la oportunidad de cambiar su puesto de votación a través de una herramienta de biometría facial, habilitada por la Registraduría Nacional, en caso de que una persona haya cambiado su lugar de residencia o no hace parte del censo electoral.

“Queremos que los colombianos que residen fuera del país cambien su puesto de votación de forma fácil, rápida y segura. De esta manera, contribuimos a aumentar los niveles de participación de los connacionales en el exterior en los procesos electorales colombianos, que históricamente es muy baja”, señaló Hernán Penagos, registrador nacional.

¿Cómo funciona este proceso?

Los colombianos residentes en el exterior que deseen cambiar su puesto de votación pueden llevar a cabo este proceso por medio del enlace habilitado por la Registraduría (https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co/). Allí, deberán escanear el código QR que se encuentra habilitado para realizar el cambio de puesto de votación. Esto también funciona si ingresa directamente a la página web de la entidad.

Una vez ingrese a esta página, deberá ingresar su número de cédula y los datos de residencia como lo son país, ciudad y dirección. Luego de ello, deberá seleccionar el puesto de votación y diligenciar sus datos de contacto (correo, teléfono fijo y móvil), así como sus datos personales.

Tras finalizar este proceso, el ciudadano recibirá un correo electrónico en el que se notificará el resultado de este trámite. Si este no fue exitoso, puede acercarse al consulado más cercano para realizar este trámite usando su cédula de ciudadanía, la cédula digital o el pasaporte vigente.

¿Cuándo vence el plazo para realizar este proceso?

La Registraduría señaló que quienes realicen este proceso hasta este 8 de enero podrán participar en las elecciones de Congreso y presidente. Mientras que quienes lo hagan a más tardar el 31 de marzo, solamente podrán votar en los comicios para elegir al próximo mandatario de Colombia.

De acuerdo a las cifras de la entidad, se estima que 4,7 millones de colombianos llevarán a cabo su proceso de votación en el exterior durante las elecciones que se desarrollarán entre los meses de mayo y de junio. Asimismo, la Misión de Observación Electoral afirmó que más de 55.000 personas inscribieron sus cédulas en Colombia para participar en los comicios para Congreso y presidencia.