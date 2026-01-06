¿Cómo inscribir la cédula para votar en el área metropolitana de Bucaramanga en 2026?
Conozca cómo puede inscribir su documento y los puestos de votación si cambió de lugar de residencia o domicilio para participar en las elecciones al Congreso de la República.
Bucaramanga, Santander
En dos días se vence el plazo para la inscripción de la cédula de ciudadanía, trámite indispensable para que los colombianos puedan participar en las elecciones al Congreso de la República, que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo de 2026.
La Registraduría Nacional recordó que este proceso no es obligatorio para todos los ciudadanos, sino únicamente para quienes hayan cambiado su lugar de residencia, regresado al país de manera permanente o tengan cédula expedida antes de 1988 y aún no hagan parte del censo electoral.
El registrador nacional, Hernán Penagos, hizo una importante aclaración sobre las fechas de inscripción y sus efectos en los procesos electorales de 2026.
“Hay dos fechas muy importantes: quienes se inscriban para votar hasta el 8 de enero podrán hacerlo tanto en las elecciones de Congreso como en las de Presidencia de la República. Quienes se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo, que es la última fecha de inscripción, solo podrán votar para Presidencia”, explicó el registrador.
El único requisito para realizar el trámite es presentar el documento de identidad original.
Puntos habilitados para la inscripción de cédulas
En el área metropolitana de Bucaramanga, los ciudadanos pueden realizar el trámite en las sedes de la Registraduría y en puntos especiales autorizados, ubicados principalmente en centros comerciales.
Bucaramanga
De 11:00 a.m. a 8:00 p.m.:
- Centro Comercial Cacique
- Centro Comercial Acrópolis
- Centro Comercial Quinta Etapa
- Centro Comercial Megamall
- Centro Comercial La Isla
- Centro Comercial Único
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.:
- Centro Comercial Omnicentro
- Centro Comercial Soleri
- Ágora del barrio Kennedy
Floridablanca
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.:
- Palacio Municipal
De 11:00 a.m. a 8:00 p.m.:
- Centro Comercial La Florida
- Centro Comercial Parque Caracolí
- Centro Comercial Cañaveral
Girón
De 11:00 a.m. a 8:00 p.m.:
- Dollarcity – C.C. Mall Parque del Río
- Droguería Alemana
- Metro Girón
La Registraduría reiteró el llamado a los ciudadanos que deben realizar este trámite para que lo hagan dentro de los plazos establecidos y así garantizar su participación en los próximos comicios.