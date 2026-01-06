¿Cómo inscribir la cédula para votar en el área metropolitana de Bucaramanga en 2026?

Bucaramanga, Santander

En dos días se vence el plazo para la inscripción de la cédula de ciudadanía, trámite indispensable para que los colombianos puedan participar en las elecciones al Congreso de la República, que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo de 2026.

La Registraduría Nacional recordó que este proceso no es obligatorio para todos los ciudadanos, sino únicamente para quienes hayan cambiado su lugar de residencia, regresado al país de manera permanente o tengan cédula expedida antes de 1988 y aún no hagan parte del censo electoral.

El registrador nacional, Hernán Penagos, hizo una importante aclaración sobre las fechas de inscripción y sus efectos en los procesos electorales de 2026.

“Hay dos fechas muy importantes: quienes se inscriban para votar hasta el 8 de enero podrán hacerlo tanto en las elecciones de Congreso como en las de Presidencia de la República. Quienes se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo, que es la última fecha de inscripción, solo podrán votar para Presidencia”, explicó el registrador.

El único requisito para realizar el trámite es presentar el documento de identidad original.

Puntos habilitados para la inscripción de cédulas

En el área metropolitana de Bucaramanga, los ciudadanos pueden realizar el trámite en las sedes de la Registraduría y en puntos especiales autorizados, ubicados principalmente en centros comerciales.

Bucaramanga

De 11:00 a.m. a 8:00 p.m.:

Centro Comercial Cacique

Centro Comercial Acrópolis

Centro Comercial Quinta Etapa

Centro Comercial Megamall

Centro Comercial La Isla

Centro Comercial Único

De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.:

Centro Comercial Omnicentro

Centro Comercial Soleri

Ágora del barrio Kennedy

Floridablanca

De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.:

Palacio Municipal

De 11:00 a.m. a 8:00 p.m.:

Centro Comercial La Florida

Centro Comercial Parque Caracolí

Centro Comercial Cañaveral

Girón

De 11:00 a.m. a 8:00 p.m.:

Dollarcity – C.C. Mall Parque del Río

Droguería Alemana

Metro Girón

La Registraduría reiteró el llamado a los ciudadanos que deben realizar este trámite para que lo hagan dentro de los plazos establecidos y así garantizar su participación en los próximos comicios.