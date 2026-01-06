¿Hasta cuando se pueden inscribir para votar en las elecciones de Congreso?: lo que debe saber

Sigue avanzando el calendario electoral de cara a las elecciones de este año y es por eso, que la Registraduría recuerda que, para las elecciones de Congreso de la República de 2026, el próximo jueves, 8 de enero, finaliza el plazo de inscripción de ciudadanos para votar en los comicios legislativos del 8 de marzo.

En Caracol Radio le contamos todo lo que usted debe saber para actualizar su puesto de votación o inscribirse en estos comicios.

¿Quiénes deben el tramite de inscripción de cédula para las elecciones?

La Registraduría recordó quienes son los ciudadanos que deben hacer estas inscripciones, y usted solo deberá realizar este tramite si:

Usted cambio su lugar de residencia

Regreso al país de forma permanente

Los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988

Ciudadanos que aún no están en el censo electoral.

¿Si no inscribo mi cédula antes del 8 de enero no podría votar en las elecciones presidenciales?

Si, quienes se inscriban hasta el 8 de enero de 2026 podrán votar en las elecciones de Congreso y presidente.

Sin embargo, si usted se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo podrá ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.

¿Cómo cambio mi puesto de votación?

Si usted esta en el país podrá realizar el tramite en las siguientes modalidades:

Usted podrá ir a todas las sedes a nivel nacional de la Registraduría Nacional. Consulte las sedes dando click aquí.

También podrá dirigirse a los puntos de inscripción de ciudadanos dispuestos por la entidad electoral, que están ubicados en lugares estratégicos de ciudades capitales e intermedias del país como centros comerciales y sitios con alta afluencia de público. Consulte los puntos aquí.

Las campañas móviles de inscripción de ciudadanos en sitios clave como universidades, plazas y centros comerciales de ciudades capitales e intermedias de todos los departamentos del país. Consulte las campañas aquí.

Si usted reside fuera del país, podrá realizar este tramite de la siguiente manera: