¿Cómo saber si le toca ser jurado de votación en 2026? Registraduría dio fechas definitivas

Con la llegada de 2026, las elecciones al Congreso y Presidencia están a la vuelta de la esquina y se comienzan a conocer las fechas clave que deben tener en cuenta las personas que desean ejercer su participación democrática a través del voto.

En ese sentido, las fechas iniciales a tener en cuenta son el 8 de marzo y el 31 de mayo, cuando se celebrarán las votaciones para Congreso y Presidencia, respectivamente.

Con dos jornadas de tal magnitud, más de 850.000 colombianos están atentos a los anuncios de la Registraduría para saber si deben cumplir funciones de jurado de votación. Conozca a continuación las fechas clave para enterarse.

¿Hasta cuándo hay postulaciones para jurados de votación?

Desde noviembre de 2025, la Registraduría anunció la habilitación de la plataforma en la cual las empresas, entidades públicas e instituciones educativas deben aportar los datos de las personas que pueden ser postuladas como jurados para las elecciones al Congreso de 2026.

El 10 de enero de 2026 se cumple el plazo para que las entidades adjunten dicha información, tras lo cual la Registraduría se encargará de cruzar los datos recibidos con el registro del Archivo Nacional de Identificación y el censo electoral.

#POLÍTICA | La Registraduría recordó, que hasta este 10 de enero hay plazo para que entidades públicas, empresas, instituciones educativas y partidos políticos carguen las listas de posibles jurados de votación para las elecciones de Congreso 2026. Los sorteos se realizarán entre… pic.twitter.com/fnMG1ns65W — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 7, 2026

De acuerdo con el director nacional de Gestión Electoral de la Registraduría, dicho cruce información tiene como propósito verificar que los ciudadanos postulados sean mayores de 18 años, no superen los 60 y cuenten con un nivel educativo no inferior al grado décimo.

Con la verificación completada se llevarán a cabo los sorteos, utilizando un software especializado entre el 21 y 23 de enero, los cuales determinarán, finalmente, quiénes serán los escogidos para ser jurado de votación.

¿Cuándo se sabrá quiénes son los jurados de votación?

Así las cosas, siguiendo el calendario establecido por la Registraduría, se espera que, transcurrido el sorteo, los ciudadanos puedan consultar si fueron elegidos para ser jurados de votación el 26 de febrero, cuando la entidad tiene presupuestado publicar el listado oficial.

En el caso de las elecciones presidenciales, la institución publicará el censo electoral de todas las personas habilitadas para participar y el 21 de mayo se conocerán las listas oficiales de los escogidos.

Para averiguar si le toca ser jurado de votación puede ingresar a la página de la Registraduría y consultar con su número de cédula, este procedimiento también se puede realizar en cualquier sede de la entidad en el país. Adicionalmente, los elegidos recibirán un correo electrónico de notificación.

¿Qué pasa si no cumple con la designación de jurado de votación?

Tenga en cuenta que la ley sanciona a quienes incumplen con el deber de acudir a las elecciones como jurados de votación. Los servidores públicos que incumplan se enfrentan a la posibilidad de ser destituidos de sus cargos.

En el caso de las personas naturales, la multa por no asistencia equivale a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que en 2026 corresponden a $ 17.509.050.