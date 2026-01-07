Hasta MAÑANA, 8 de enero, habrá plazo para inscribir su cédula para votar: registrador delegado

Este 2026 son las elecciones al Congreso y la presidencia en Colombia, uno de los eventos más importantes del país. Para poder participar y votar, es relevante que se cuente con su documentación, pero, para poder llevar a cabo esta actividad, es necesario que la ciudadanía conozca cuál es su lugar de votación.

El registrador delegado, Jaime Hernando Suárez, habló en 6 AM de Caracol Radio, y mencionó algunos detalles acerca de la fecha límite para cambiar el lugar de votación en dado caso de que la persona haya cambiado de vivienda, ciudad o región.

“Es hasta mañana, 8 de enero, que tienen los ciudadanos de inscribir sus cédulas, se cambiaron de sitio. Es importante contar un puesto de votación cercano para evitar contratiempos”.

En desarrollo.