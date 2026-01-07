Madres de niños con autismo protestan en Bucaramanga por suspensión de terapias médicas

Bucaramanga, Santander

Madres de familia de pacientes con autismo continúan en protesta frente a la sede administrativa de la EPS Sanitas, ubicada en el barrio Cabecera del Llano, en Bucaramanga, ante la suspensión de los servicios de terapias especializadas que reciben sus hijos, en su mayoría menores de edad.

Según confirmaron a Caracol Radio, la EPS Sanitas no llegó a un acuerdo con la IPS Asopormen, entidad que venía prestando de manera continua los servicios terapéuticos necesarios para el tratamiento de niños y niñas con distintos tipos de discapacidad. Esta situación ha afectado, al menos, a más de 300 menores en la capital santandereana, tras la suspensión de la atención médica.

Karen Chaparro, una de las madres afectadas, aseguró que desde el pasado 5 de enero la IPS Asopormen cerró las puertas para la atención integral de los pacientes: “Asopormen nos cerró las puertas arbitrariamente para la atención terapéutica de nuestros niños, siendo este el único tratamiento establecido para los niños en condición de discapacidad. En el caso de mi hijo, que tiene autismo, es el único tratamiento que existe y no lo está recibiendo”, afirmó.

De acuerdo con las madres, la suspensión del servicio se debe a la falta de un acuerdo económico entre ambas entidades, especialmente por el no giro de recursos por parte de la EPS a la IPS Asopormen, lo que impidió continuar con la atención médica.

Por su parte, Clementina Ramírez explicó la gravedad de esta situación para los pacientes con discapacidad: “En la mitad quedan los niños, niñas y jóvenes con discapacidad, sobre todo los niños con autismo, que requieren terapias especializadas. En Bucaramanga son muy pocas las entidades que hacen el trabajo que realiza Asopormen”, señaló.

Las madres de familia hicieron un llamado a la EPS Sanitas para que se logre una pronta solución, advirtiendo que la suspensión de los tratamientos afecta directamente la calidad de vida de los menores y de sus cuidadores.

Finalmente, anunciaron que de no presentarse una solución en las próximas horas, mantendrán las protestas frente a la sede administrativa de Sanitas.

Hoy miércoles 7 de enero a las 2:00 de la tarde, las madres de familia realizarán un plantón en las instalaciones de la Superintendencia de Salud en Bucaramanga.