Reparación de tubería afecta el servicio de agua HOY jueves 8 de enero en Barranquilla 

Triple A informó que durante la mañana de este jueves 8 de enero continúan los trabajos de reparación de la tubería de conducción de 24 pulgadas, ubicada en la calle 70 con carrera 50, en Barranquilla.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según la empresa, las labores se han extendido más de lo previsto inicialmente debido a la complejidad técnica de la intervención, lo que ha afectado el suministro de agua en algunos sectores de la ciudad.

Restablecimiento será gradual

La empresa estima que los trabajos finalizarán en el transcurso de la mañana de hoy. Posteriormente, se iniciará el restablecimiento gradual del servicio de acueducto hacia los sectores previamente afectados.

Este proceso continuará de forma progresiva hasta lograr la normalización total del suministro durante la mañana y la tarde de este jueves.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía pidió cárcel contra Álvaro Felipe Rivera por el feminicidio de Valentina Cepeda

Monitoreo del sistema

Triple A S.A. E.S.P. indicó que mantendrá el monitoreo permanente de la operación del sistema para garantizar que el servicio se restablezca por completo y sin contratiempos en toda la zona impactada.