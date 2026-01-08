Reparación de tubería afecta el servicio de agua HOY jueves 8 de enero en Barranquilla
El restablecimiento del servicio de acueducto será progresivo durante la mañana y la tarde de este jueves.
Triple A informó que durante la mañana de este jueves 8 de enero continúan los trabajos de reparación de la tubería de conducción de 24 pulgadas, ubicada en la calle 70 con carrera 50, en Barranquilla.
Según la empresa, las labores se han extendido más de lo previsto inicialmente debido a la complejidad técnica de la intervención, lo que ha afectado el suministro de agua en algunos sectores de la ciudad.
Restablecimiento será gradual
La empresa estima que los trabajos finalizarán en el transcurso de la mañana de hoy. Posteriormente, se iniciará el restablecimiento gradual del servicio de acueducto hacia los sectores previamente afectados.
Este proceso continuará de forma progresiva hasta lograr la normalización total del suministro durante la mañana y la tarde de este jueves.
Monitoreo del sistema
Triple A S.A. E.S.P. indicó que mantendrá el monitoreo permanente de la operación del sistema para garantizar que el servicio se restablezca por completo y sin contratiempos en toda la zona impactada.