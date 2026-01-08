Rand Paul, este es el senador que fue puente en la llamada entre Petro y Trump

El presidente Gustavo Petro confirmó que el senador republicano fue clave en la llamada que redujo las tensiones con su homólogo estadounidense. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía )

En medio de los acercamientos entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump por medio de una llamada telefónica con la que se empezaron a reducir las tensiones, el mandatario colombiano confirmó que uno de los puentes para lograr la conversación fue el senador republicano Rand Paul.

“En las conversiones, el senador republicano de Kentucky, médico de profesión: Rand Paul decidió ayudar a restablecer la comunicación que en realidad nunca había existido”, dijo Petro.

El mandatario colombiano agregó “el senador Rand Paul logró conversar con el presidente Donald Trump antes de ayer y convenció a Trump de una llamada telefónica conmigo que acepté, por qué siempre he sido un convencido desde joven que siempre es mejor dialogar para detener la violencia”.

¿Quién es Rand Paul?

Randall Howard Paul, conocido regularmente como “Rand” Paul, es un médico cirujano oftalmólogo que luego de ejercer en el sector de la salud, entró al ámbito de la política en 2011 como senador por el estado de Kentucky.

Rand Paul es hijo del ex-representante por Texas, Ron Paul. Gracias a esto fue el primer político estadounidense en ser parte del congreso en el mismo momento que su padre.

Paul describe su estilo político como “conservador constitucionalista y libertario”.

Entre sus posiciones políticas se destaca que:

Se opone al aborto, incluyendo casos de violación e incesto y busca una enmienda para definir la vida desde la concepción.

incluyendo casos de violación e incesto y busca una enmienda para definir la vida desde la concepción. Está en contra de la ‘Ley Patriotica’ que, bajo argumento de combatir el terrorismo, abre la puerta a restringir algunos derechos y, según Paul, permite violar la privacidad individual.

y, según Paul, permite violar la privacidad individual. Apoya regresar el control de la educación a las comunidades locales, rechazando la existencia de un Departamento de Educación (que fue desmantelado por Trump en marzo de 2025).

(que fue desmantelado por Trump en marzo de 2025). Está en contra de los subsidios a empresas de energía tradicional y respalda exención de impuestos a empresas que producen energías alternativas.

Propone incrementar la seguridad fronteriza para atender la migración.

para atender la migración. Está en contra de los matrimonios entre parejas del mismo sexo.

Se opone al control de armas de fuego.

Republicano, pero crítico de Trump

El senador cercano al presidente Donald Trump cuestionó los bombarderos contra presuntas narco-lanchas en el Pacífico y el Caribe y aseguró que el 25% de las sospechas de embarcaciones narcotraficantes terminan siendo falsas y hace un llamado al Pentágono a volver a las interceptaciones.

En entrevista con Piers Morgan, el senador hizo un llamado al Pentágono a volver al debido proceso.

“Tenemos gente peligrosa en muchas ciudades estadounidenses, pero no vamos y les disparamos así como así”, dijo Paul. “O sea, tenemos juicios. Reciben representación legal. E incluso en alta mar, ha sido así durante generaciones”.

Aseguró que actualmente las embarcaciones que la Guardia costera sospecha tienen abordo drogas, el 25% terminan siendo falsas. “Aproximadamente el 25% de los barcos que detienen por sospecha de drogas no llevan ninguna a bordo. Así que el 25% de las veces, la sospecha es errónea”.