“Que se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes”: Petro a Trump

Desde la Plaza de Bolívar de Bogotá, el presidente Gustavo Petro reveló que solicitó de manera telefónica a su homólogo estadounidense reactivar las comunicaciones entre los Ministerios de Relaciones Exteriores. “Le hice una solicitud para que se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes. Si no se dialoga, hay guerra”, explicó el mandatario.

El jefe de Estado aseguró que, durante la conversación con Donald Trump, le expresó que los bombardeos son lamentables y le explicó cómo han venido aumentando las incautaciones de droga en el país. Según indicó, las cifras permitirían alcanzar cerca de 3.500 hectáreas incautadas, balance que —dijo— fue presentado directamente al mandatario estadounidense. En la llamada también se abordaron temas de seguridad en la frontera, la lucha contra el narcotráfico, las incautaciones de droga y la destrucción de laboratorios.

Durante el diálogo telefónico, el presidente Petro se refirió además a la carta que le envió a Trump. “Esa carta dice que podemos hacer una alianza, que hay una oportunidad inmensa y que debemos dejar de consumir petróleo, carbón y gas, porque son los responsables de la crisis climática”, señaló.

Finalmente, el presidente reveló que sostuvo una conversación con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien extendió una invitación formal para visitar Colombia. Según indicó, el Gobierno colombiano impulsa la realización de un diálogo tripartito con el fin de buscar una salida política y pacífica a la inestabilidad que atraviesa el país vecino.