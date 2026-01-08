Trump acepta que le habían dicho algo completamente diferente sobre el gobierno Petro: Benedetti

Luego de que el presidente Gustavo Petro sostuviera una llamada con el jefe de Estado norteamericano, Donald Trump, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló en 6AM de Caracol Radio los dos puntos centrales del diálogo que sostuvieron.

Benedetti afirmó que sostuvo conversaciones con el encargado de negocios en Colombia, el embajador John McNamara; también con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y asesores de Donald Trump, pues evidenciaron que al presidente estadounidense lo estaban engañando sobre Petro.

“Si bien hablé con ellos , no quiere decir que yo lograra esa llamada; esto fue por un conjunto de situaciones que se sucedieron y lo que se trató de buscar era un contacto directo, porque lo que entendíamos desde aquí, era que al presidente Donald Trump lo estaban engañando y contando cosas que no hace el presidente Petro ni mucho menos su gobierno”. Afirmó Benedetti.

De acuerdo con el ministro, varios generales retirados de Colombia fueron a Estados Unidos a decir que su retiro era con el fin de que no actuara la fuerza pública, hablando de un tema de ineficacia.

¿Cuáles fueron los temas abordados en la llamada?

De acuerdo con Benedetti, la conversación entre Donald Trump y Gustavo Petro se dividió en dos puntos: el primero sobre cómo ha sido el recorrido del presidente Petro en contra del narcotráfico empezando por las denuncias que se le hizo a los paramilitares; y el segundo tema fue Venezuela.

Cuándo será la reunión en Washington con Petro y Donaldo Trump

Al final de la llamada, el presiden Donald Trump planteó la necesidad de que se realice una reunión entre los dos mandatarios: “Trump acepta que le habían dicho algo distinto del Gobierno del presidente Petro y el tono siempre fue muy bueno”. Afirmó.