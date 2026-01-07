Rubio anuncia hoja de ruta para Venezuela tras captura de Maduro: este es el plan de tres fases

El secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que la “presión petrolera” es clave para lograr el bienestar de Venezuela y entregó detalles sobre los puntos que incluye la hoja de ruta. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El primer secretario de Estado de origen hispano, Marco Rubio, vive un momento crucial de su carrera política desde la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro: dirigir a distancia los destinos de uno de los países más complejos de la región.

Cuando convocó a la prensa para reivindicar el ataque en Venezuela, el presidente Donald Trump se dirigió significativamente hacia Rubio un par de veces para que explicara los próximos pasos a dar.

Una carga más para este político de 54 años, que además de ser el jefe de la diplomacia estadounidense, es consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, donde pasa a menudo más tiempo que en el propio Departamento de Estado.

La hoja de ruta para Venezuela

Cuatro días después de la detención de Nicolás Maduro y tras una serie de cuestionamientos por parte de congresistas demócratas sobre la solidez y legalidad del operativo estadounidense en Venezuela, Marco Rubio se pronunció sobre los elementos clave que trae la hoja de ruta para el país aun bajo liderazgo del chavismo.

Este plan incluye tres fases:

Primera fase: estabilización del país

“El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos. Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra restricción”, señaló Marco Rubio.

El secretario de Estado confirmó que están “a punto de cerrar un acuerdo para tomar posesión de todo el petróleo. Tienen petróleo atrapado en Venezuela. No pueden moverlo debido a nuestra ‘cuarentena’ y, como está sancionado, vamos a tomar posesión de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo”.

Segunda fase: venta de crudo

La apertura de mercados venezolanos al mundo es el segundo punto de la hoja de ruta y el dinero “se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen. Así que tenemos mucha influencia para avanzar en la estabilización”.

“Esta segunda fase será la llamada recuperación, y consiste en garantizar que American Western y otras empresas tengan acceso al mercado venezolano de una manera justa”.

Tercera fase: transición política

“La tercera fase, por supuesto, será de transición. Se debe comenzar a impulsar el proceso de reconciliación nacional en Venezuela. Para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas, y que puedan regresar al país desde las cárceles y comenzar a reconstruir la sociedad civil”.

“Venezuela está cooperando”

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, aseguró hoy mismo que EE.UU. controlará la venta de petróleo de Venezuela de manera “indefinida” y depositará el dinero resultante de esas transacciones en cuentas controladas por Washington que luego gestionará la transferencia de fondos al país caribeño.

Según Rubio, la Administración interina que preside Delcy Rodríguez tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Washingon “entiende que la única manera de transportar petróleo, generar ingresos y evitar el colapso económico es cooperando y trabajando con Estados Unidos”.