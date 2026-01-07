ATENCIÓN: Gustavo Petro y Donald Trump tienen su primera comunicación vía telefónica

En la tarde de este martes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo una conversación telefónica de aproximadamente 15 minutos con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de desescalar las tensiones diplomáticas surgidas tras las recientes amenazas emitidas por el jefe de Estado norteamericano.

Según fuentes de la Cancillería colombiana, el diálogo se desarrolló en un tono respetuoso, aunque firme por parte del presidente Petro, quien reiteró la importancia del respeto a la soberanía nacional y al mandato popular que le fue conferido por los ciudadanos colombianos mediante elección democrática.

Durante la conversación, el mandatario colombiano dejó claro que Colombia no acepta presiones ni intimidaciones externas y subrayó que cualquier diferencia debe tramitarse por los canales diplomáticos, en el marco del derecho internacional y el respeto mutuo entre Estados.

Asimismo, Petro hizo referencia a la nota de protesta verbal presentada oficialmente por el Gobierno colombiano ante las autoridades estadounidenses, como parte de las acciones diplomáticas emprendidas para expresar su inconformidad y avanzar en una solución institucional al impasse.

El encuentro telefónico permitió sentar las bases para reducir la tensión bilateral y reafirmar el compromiso de Colombia con el diálogo, la defensa de su soberanía y la resolución pacífica de las controversias en el escenario internacional.

Trump confirma reunión con Petro

Tras esta conversación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció a través de su cuenta de Truth Social y señaló que esta se trató de la situación de las drogas y otros desacuerdos que hubo entre él y Gustavo Petro. Asimismo, afirmó que esperan reunirse pronto en la Casa Blanca, sede del gobierno norteamericano.

“Aprecié su llamada y tono, y espero encontrarme con él en el futuro cercano. Los acuerdos se están haciendo entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller de Colombia“, señaló Trump.