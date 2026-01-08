Venezuela anuncia liberación de “importante número” de presos políticos nacionales y extranjeros

Protestas a favor de la liberación de los presos políticos en venezuela. I Foto: JUAN BARRETO/AFP via Getty Images. / JUAN BARRETO

El jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que un “número importante” de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, serán liberados en Venezuela.

Estas son las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero, en la que capturó al mandatario derrocado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, dijo el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

“Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Es un gesto unilateral del gobierno bolivariano”, señaló en declaraciones a la prensa en el palacio Legislativo, sin precisar la cantidad de personas que quedarán en libertad.

Las cifras de presos políticos

Según la ONG Foro Penal, la cifra de activistas, líderes y trabajadores encarcelados por razones políticas, solo en 2025, asciende a 893 personas.

En su más reciente balance, publicado el 10 de diciembre, la organización no gubernamental detalla que:

774 son hombres y 119 son mujeres

y 119 son 719 son civiles y 174 son militares

889 son mayores de edad y 4 son adolescentes

86 son extranjeros, entre estos al menos 20 serían colombianos.

De los 893 presos políticos, se desconoce el paradero de 63.

En este balance se agrega que, desde 2014, se han reportado 18.602 arrestos bajo motivaciones políticas y al menos 10.000 de ellos, pese a haber sido excarceladas, aún están sujetas a “medidas arbitrarias y restrictivas de su libertad”.

Libertad de presos políticos, parte del plan por Venezuela de Trump

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había adelantado que el plan de tres fases que la Administración Trump tiene contemplado para el futuro de Venezuela incluye como elemento clave la liberación de presos políticos.

Aunque la liberación de presos políticos hace parte de la tercera fase, Rubio aseguró que varios de los puntos de cada fase iban a ocurrir al mismo tiempo.

Estas son las fases de este plan:

Primera fase: estabilización del país

“El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos. Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra restricción”, señaló Marco Rubio.

El secretario de Estado confirmó que están “a punto de cerrar un acuerdo para tomar posesión de todo el petróleo. Tienen petróleo atrapado en Venezuela. No pueden moverlo debido a nuestra ‘cuarentena’ y, como está sancionado, vamos a tomar posesión de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo”.

Segunda fase: venta de crudo

La apertura de mercados venezolanos al mundo es el segundo punto de la hoja de ruta y el dinero “se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen. Así que tenemos mucha influencia para avanzar en la estabilización”.

“Esta segunda fase será la llamada recuperación, y consiste en garantizar que American Western y otras empresas tengan acceso al mercado venezolano de una manera justa”.

Tercera fase: transición política

“La tercera fase, por supuesto, será de transición. Se debe comenzar a impulsar el proceso de reconciliación nacional en Venezuela. Para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas, y que puedan regresar al país desde las cárceles y comenzar a reconstruir la sociedad civil”.