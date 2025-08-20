Robaron millonarios equipos tecnológicos de la Alcaldía de Chigorodó: piden colaboración ciudadana

Chigorodó, Antioquia

La Alcaldía de Chigorodó, en coordinación con la Secretaría de Salud y Protección Social, denunció un millonario robo en sus instalaciones, luego de que personas inescrupulosas ingresaran durante la madrugada del martes 19 de agosto y sustrajeran equipos tecnológicos de alto valor, indispensables para el desarrollo de las labores administrativas.

De acuerdo con el comunicado oficial, entre los elementos hurtados se encuentran computadores, módems, video beam, cámaras de seguridad, celulares, escáneres, memorias USB, cámaras fotográficas, adaptadores de corriente, antenas wifi y periféricos como teclados, mouses y audífonos.

La Administración municipal interpuso las denuncias ante las autoridades competentes, que ya adelantan las investigaciones para dar con los responsables. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a no adquirir estos equipos en el mercado ilegal, recordando que son propiedad oficial del municipio.

“Invitamos a toda la comunidad a abstenerse de comprar estos equipos a terceros, pues son propiedad oficial de la Secretaría de Salud y Protección Social. Asimismo, solicitamos a quienes tengan información sobre este robo, ponerla en conocimiento de las autoridades”, indica el comunicado de la Alcaldía de Chigorodó.

El pronunciamiento también rechazó categóricamente lo ocurrido, al considerar que este hecho atenta contra el patrimonio público. “Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por la salud y el bienestar de toda la comunidad”, agregó la Administración municipal del Urabá antioqueño.