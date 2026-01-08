Nuevo carro compactador de basuras para Quimbaya en el Quindío presentó fallas

Armenia

La gobernación del Quindío entregó dos carros compactadores de basura para mitigar la crisis por la recolección de residuos sólidos en varios municipios, lo insólito es que uno de los carros nuevos presentó fallas.

El miércoles 7 de enero del 2026, en desarrollo del proceso de entrega del vehículo compactador al municipio de Quimbaya por parte de la gobernación del Quindío a la alcaldía y la empresa Nepsa se presentó un incidente.

El director del plan de departamental de aguas del Quindío Kurt Wartski Patiño explicó “Desafortunadamente, uno de los operarios de la empresa Nepsa del Quindío con el ánimo de colaborar y de apoyar todo este proceso de entrega obturó una de las palancas que realizan el proceso de compactación y de levante de la tolva donde se recepcionan los residuos sólidos, sin retirar el seguro correspondiente de protección que tienen estas tolvas para proteger a los operarios y retirar este sistema.

Desafortunadamente eso conlleva a que una de las bases donde están apoyado el gato hidráulico pues se despegara o fallara la soldadura debido a que al estar el seguro en la tolva pues no permitía entonces una contrapresión contra el gato lo que generó que se despegara esta soldadura.

Y agregó “ya nos comunicamos con el proveedor del equipo, muy gentilmente nos va a apoyar en la reparación oportuna de esta soldadura y esperamos que en el transcurso de los próximos días, esperamos que no sea más de 2 días, podamos ya tener reparado para volver a llevar el vehículo nuevamente al municipio de Quimbaya para ya dejarlo en depósito en el parqueadero del municipio correspondiente.

En Córdoba también entregaron carro compactador para la recolección de basuras

La gobernación del Quindío entregó un carro compactador de residuos sólidos domésticos con capacidad de 17 yardas cúbicas, destinado a fortalecer la prestación del servicio de aseo en el municipio de Córdoba.

Carro compactador de basuras para el municipio de Córdoba. Foto: Cortesía gobernación del Quindío Ampliar

La adquisición del vehículo representó una inversión total de $733 millones, de los cuales $483 millones corresponden a recursos del Sistema General de Participaciones - SGP del departamento del Quindío y $250 millones al SGP del municipio de Córdoba, reflejando un esfuerzo conjunto entre el nivel departamental y el municipal para mejorar la calidad de los servicios públicos.