Vuelve y juega, tres municipios del Quindío con problemas en la recolección de basuras

Calles y esquinas del municipio de Quimbaya por la no recolección de basuras. Foto: Cortesía ciudadanos

Armenia

Tres municipios del Quindío han enfrentado en este inicio del 2026 un grave problema de salud pública debido a que la empresa Nepsa del Quindío encargada del servicio de relección de residuos sólidos en los municipios de Quimbaya, Circasia y Salento completó más de 10 días sin prestar este servicio.

Los parques, las esquinas, las calles, las avenidas han estado inundadas de bolsas, cajas, repletas de basuras lo que se convierte en un problema de salud pública en estas localidades.

Más información Siguen los problemas de demoras en la recolección de basuras en varios municipios del Quindío

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez que es además oriundo del municipio de Quimbaya fue uno de los primeros en pronunciarse y eso manifestó “Quimbaya hoy enfrenta una de las situaciones más complejas y difíciles con las basuras. Y lo más importante es actuar.

Desde el gobierno departamental del Quindío, bajo el liderazgo de nuestro gobernador Juan Miguel Galvis, tomamos una decisión concreta. Esta misma semana entregaremos un camión compactador para fortalecer la recolección y normalizar el servicio. Esto no es un anuncio, es una respuesta a la necesidad de la gente.

Comunicado alcaldía de Circasia

El alcalde de Circasia Julián Andrés Peña indicó “El municipio está al día en pago de subsidios en materia de aseo a la empresa NEPSA del Quindío. Los usuarios en su gran mayoría pagan mensualmente por un servicio de aseo que a todas luces no responde a criterios de eficiencia y calidad. Llevamos 2 años de planes de contingencia y compromisos que medianamente se cumplen, y hoy la realidad es nuevamente crisis en la recolección de los residuos sólidos en Circasia, Salento, Quimbaya, entre otros. Sectores rurales con más de 10 días sin recolección.

A los trabajadores de Nepsa, especialmente a los operarios de aseo y barrido nuestro agradecimiento y consideración por lo que hacen. No son responsables de la situación. Al Señor Gerente de Nepsa Luis Fernando Echeverri Parra, necesitamos soluciones o en su defecto que desde EMCA, máximo accionista de Nepsa se tomen decisiones reales con la empresa de aseo. Ya no hay más tiempo, hay que actuar ya.

Salento

A través de redes sociales la alcaldía de Salento comunicó que debido a la falta de recolección implemento plan de contingencia con camiones del municipio y privados para poder adelantar el proceso de recolección.

Cortesía alcaldía de Salento Ampliar

En Caracol Radio Armenia hemos tratado de comunicarnos con el gerente de la empresa Nepsa, Quindío, pero no ha respondido sobre la situación y el plan de contingencia.

Cabe recordar que hace un año por estas mismas fechas se presentó una situación similar por la falta de camiones óptimos y suficientes para realizar la recolección de la basura.