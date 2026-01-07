Quimbaya recibe nuevo vehículo compactador para reforzar la recolección de residuos sólidos

Calles y esquinas del municipio de Quimbaya por la no recolección de basuras. Foto: Cortesía ciudadanos

Armenia

A inicios de este 2026, en varios municipios del departamento se registraron dificultades en la recolección de residuos sólidos, una problemática en relación con la acumulación de basuras en las calles, situación que generó inconformidad y preocupación entre la ciudadanía.

El gerente de NEPSA del Quindío, Luis Fernando Echeverri, explicó que el inicio del año presentó múltiples dificultades operativas, entre ellas la ausencia de algunos operarios, fallas mecánicas en vehículos recolectores y la falta de contratos de personal y repuestos, lo que generó retrasos en las rutas y acumulación de residuos en varios municipios atendidos por la empresa. Pese a estas dificultades, señaló que con la ayuda de las administraciones municipales de Quimbaya, Salento y Circasia se adelantaron esfuerzos para atender la emergencia y recolectar los residuos acumulados.

El gerente afirmó que, como empresa Nepsa del Quindío, enfrentan una deficiencia en su parque automotor. “No es un secreto para nadie, hemos presentado varias opciones a la junta directiva para reforzarlo”, señaló.

Además, en el municipio de Quimbaya se concretó la entrega de un vehículo compactador de 25 yardas cúbicas, gestionado a través del Plan Departamental de Aguas (PDA) con el respaldo de la Gobernación del Quindío. El automotor fue entregado a la Alcaldía de Quimbaya y posteriormente puesto al servicio de NEPSA como operador del servicio de aseo.

El gerente de Nepsa destacó la importancia de esta nueva entrega, un vehículo que se destinará exclusivamente al servicio de recolección y transporte de residuos sólidos en el municipio de Quimbaya, lo cual representa un gran alivio, ya que el creciente potencial turístico del Quindío ha generado un aumento considerable en la cantidad de residuos. “Esperamos que este vehículo nuevo nos ayude significativamente a enfrentar los retos que se han venido presentando”, señaló.

La entrega de este carro compactador al municipio de Quimbaya cuenta con una inversión superior a los 1000 millones, recursos correspondientes a la bolsa del municipio dentro del sistema general de participaciones (SGP).

Además, esta importante entrega se complementa con otro carro compactador adquirido para el municipio de Córdoba en convenio con la administración municipal de esa localidad.