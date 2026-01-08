Intento de feminicidio en Bucaramanga: mujer fue herida con arma blanca por su expareja

Bucaramanga

Un intento de feminicidio se registró en las últimas horas en el Parque de la Vida, en el barrio Campo Hermoso de Bucaramanga, donde una mujer de 40 años resultó lesionada con arma cortopunzante.

Según el informe de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la víctima, Natalie Alexandra Pérez Navarro, fue atacada luego de encontrarse con su expareja sentimental, Saúl Duarte Naranjo, quien presuntamente la citó tras manifestarle que se encontraba en mal estado emocional.

Lea también: Sicariatos y riñas en el inicio de año en Bucaramanga: dos personas han sido asesinadas

De acuerdo con el relato entregado por la víctima a las autoridades, el encuentro se inició en su lugar de residencia, en el sector de Lagos, en Floridablanca. Posteriormente, el hombre le solicitó que lo acompañara hasta su vivienda en el barrio Campo Hermoso. Al llegar al sector, ambos ingresaron al Parque de la Vida, donde se produjo una discusión que escaló rápidamente en amenazas de muerte.

La mujer aseguró que su expareja le manifestó que “no le importaba ir a la cárcel” y que esa noche se encargaría de hacerle daño. En medio del altercado, el agresor la sujetó por el cuello y sacó un arma cortopunzante, con la cual le causó cinco heridas en el tórax.

Podría interesarle: En Bucaramanga refuerzan seguridad ante posibles protestas y escenarios migratorios

Pese a la gravedad del ataque, la víctima logró trasladarse por sus propios medios hasta la Clínica Chicamocha, en la avenida La Rosita, donde el personal médico confirmó que se encuentra estable y fuera de peligro, aunque permanece bajo observación y en estudios diagnósticos para descartar lesiones internas.

Un historial de violencia intrafamiliar: Saúl Naranjo ya había herido a la mujer hace 5 meses

Lo que más preocupa a las autoridades es el historial judicial del presunto agresor, quien figura como indiciado en un proceso por feminicidio en 2025, además de antecedentes por violencia intrafamiliar en 2023 e inasistencia alimentaria en 2010, lo que evidencia un patrón reincidente de conductas violentas.

Otras noticias: ¡Atentos! Así quedó la tarifa del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga

La Patrulla Púrpura asumió el acompañamiento del caso, como parte del protocolo de atención a víctimas de violencia de género en la ciudad.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar de manera oportuna cualquier amenaza o hecho de violencia, especialmente cuando existen antecedentes que podrían poner en riesgo la vida de las víctimas.