Sicariatos y riñas en el inicio de año en Bucaramanga: dos personas han sido asesinadas

Bucaramanga

En apenas cinco días transcurridos del 2026, Bucaramanga registra un preocupante balance en materia de seguridad: dos hombres han sido asesinados en hechos sicariales ocurridos en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con Alfonso Pinto, secretario del interior de Bucaramanga, estos crímenes estarían relacionados, de manera preliminar, con presuntos ajustes ilegales de cuentas.

El primer caso se presentó el 1 de enero donde fue asesinado con arma de fuego un hombre identificado como Pedro José Pérez Itriago, de nacionalidad venezolana y de oficio mototaxista, estos hechos ocurrieron en el barrio Villa Mercedes al norte de Bucaramanga.

“La víctima se encontraba con otros ciudadanos consumiendo bebidas embriagantes en el asentamiento humano, allí arriban dos sujetos vestidos de negro y portando armas de fuego, quienes hacen bajar a las personas que estaba con él hoy occiso hasta la cancha de tierra, una vez en el sitio agreden a la víctima accionando el arma”, relataron algunos testigos a las autoridades.

La víctima es evacuada hasta el Hospital del Norte quien fallece producto de las lesiones.

Un joven de 20 años fue asesinado en Bucaramanga

El hecho sicarial más reciente se presentó el 3 de enero, homicidio que dejó como víctima a un joven de 20 años, identificado como Michael Steven Orrego Niño, quien fue atacado con arma de fuego y perdió la vida pese a la rápida reacción de las autoridades.

“La víctima se encontraba departiendo con otros ciudadanos e ingiriendo bebidas alcohólicas. Al lugar arriba un sujeto, quien vestía pantalón jean y camisa de color mostaza, y portaba en sus manos un arma de fuego tipo revólver, con la cual realiza varios disparos en contra de la humanidad de la víctima, quien falleció en el lugar”, confirmaron las autoridades de acuerdo al relato de personas cercanas a la víctima.

Riña en la correccional de menores y persona herida en un presunto hecho de intolerancia

Además de los asesinatos, las autoridades reportaron otros episodios de violencia asociados a riñas y actos de intolerancia. Uno de ellos ocurrió al interior de la correccional de menores, donde se presentó una confrontación que obligó a la intervención de los organismos de seguridad.

“Se presenta una riña de menor magnitud al interior de las celdas. De manera inmediata llegan las unidades del cuadrante logrando controlar la situación. Al momento no se reportan evasiones, personas lesionadas, ni personas fugadas”, confirmó la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Otro hecho se registró en una zona comercial de la ciudad, en la avenida la rosita con carrera 18, donde una persona resultó herida con arma blanca y actualmente se recupera en un centro asistencial. Según confirmaron las autoridades, este último caso obedeció a un hecho de intolerancia.

El secretario del Interior, Alfonso Pinto, indicó que las autoridades mantienen activas las investigaciones para esclarecer cada uno de los homicidios y dar con los responsables, al tiempo que se reforzaron los operativos de control y prevención en sectores priorizados de la ciudad.

Pinto, hizo un llamado a la ciudadanía a resolver los conflictos de manera pacífica y a colaborar con información que permita fortalecer las acciones contra la delincuencia y la violencia.

Las autoridades reiteraron que continuarán con los patrullajes, controles y estrategias interinstitucionales para contener estos hechos y garantizar la seguridad de los bumangueses en el inicio del nuevo año.