En Bucaramanga refuerzan seguridad ante posibles protestas y escenarios migratorios

Bucaramanga

Ante los hechos registrados en la madrugada del 3 de enero con el país vecino de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció la activación de un dispositivo articulado y unificado de seguridad para garantizar el orden público en la ciudad y atender eventuales situaciones humanitarias derivadas del contexto migratorio y de posibles aglomeraciones.

El mandatario explicó que, tras el consejo extraordinario de seguridad, se definieron dos objetivos prioritarios: mantener el control del orden público y preparar a la ciudad ante una eventual contingencia humanitaria.

Para ello, durante las próximas 72 horas, desplegarán un operativo conjunto con la Policía Nacional, el Ejército, Migración Colombia, la Defensa Civil, así como organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

Lea también: Maduro y su esposa son llevados a Nueva York para ser juzgados por Estados Unidos: dice Donald Trump

Según el alcalde, las autoridades tienen información sobre dos concentraciones previstas para las 3:00 y 5:00 de la tarde de este sábado, las cuales contarán con acompañamiento institucional para garantizar que se desarrollen de manera pacífica y respetando los derechos humanos.

Cristian Portilla fue enfático en advertir que no se permitirá ningún hecho que altere la tranquilidad ciudadana. “Vamos a garantizar el derecho a la protesta y a la libre expresión, pero cualquier intento de desbordamiento o alteración del orden público será controlado con toda la capacidad de la fuerza pública”, señaló Portilla.

Cerca de 60 mil venezolanos habitan en Bucaramanga

El alcalde de la capital santandereana también se refirió a la situación migratoria en la ciudad, reiterando que Bucaramanga ha sido solidaria con la población venezolana, garantizando acceso a salud, educación y empleo. Sin embargo, aclaró que la ciudad no permitirá conductas delictivas y que el tránsito de migrantes será estrictamente humanitario y temporal.

En ese sentido, indicó que Bucaramanga seguirá siendo un territorio de paso, preparado para atender de forma transitoria posibles flujos masivos de personas, ya sea de retorno a Venezuela o en tránsito hacia otros países.

Podría interesarle: Pico y placa en Bucaramanga: Así será la rotación del primer trimestre de 2026

Finalmente, Portilla hizo un llamado al Gobierno Nacional para mantener una comunicación permanente con las autoridades regionales y fronterizas, subrayando la necesidad de actuar de manera articulada, más allá de diferencias ideológicas, para garantizar la seguridad y tranquilidad de los colombianos.

“Este es un momento para la mesura y la calma. Bucaramanga está preparada y la ciudadanía puede tener la tranquilidad de que estamos listos para proteger el orden público y los derechos humanos”, concluyó el alcalde.