Independiente Santa Fe anuncia un nuevo fichaje en la zona defensiva para la Copa Libertadores 2026

Independiente Santa Fe ya adelanta la pretemporada en su sede en Tenjo, comandada por el nuevo entrenador cardenal Pablo Repetto. El primer reto del año para el club es la Superliga Colombiana, con la que se medirá ante Junior. El juego de ida será en Barranquilla el 15 de enero y la vuelta será el 21 del mismo mes en Bogotá.

En este mercado de fichajes del fútbol colombiano, el equipo bogotano era uno de los clubes que solo había confirmado bajas en su plantel. Pero pensando en lo que será la temporada del 2026, en la que espera volver a ser protagonista de la Liga Colombia y además estará disputando la fase de grupos de la Copa Libertadores, en las últimas horas Santa Fe confirmó varias incorporaciones.

¿Cuál es el nuevo refuerzo de Santa Fe?

Este miércoles 7 de enero, a través de las redes sociales del cuadro cardenal, fue oficializado el jugador Luis Palacios, lateral derecho de 24 años, quien llega proveniente de Once Caldas, equipo en el que jugó durante cuatro semestres entre el 2024 y 2025. Esto ante la salida del Elvis Perlaza, que normalmente era el hombre titular en esta posición.

El defensa 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐬 es nuevo jugador del León 🦁



— Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 7, 2026

El joven defensor, que ahora jugará con la camiseta del León, hace parte de la cantera de Equidad, actualmente Internacional de Bogotá, pero hizo su debut en el fútbol profesional colombiano con Tigres en el año 2022. Luego volvió al anteriormente cuadro asegurador, entre el 2023 y 2024, equipo con el que jugó 13 partidos.

Sin embargo, donde logró consolidarse como defensor fue en Manizales bajo el mando del entrenador Hernán Darío Herrera, convirtiéndose en una de las piezas fundamentales en el esquema del entrenador. Con el Once Caldas, Palacios disputó 89 partidos en los cuales anotó 3 goles y aportó 4 asistencias.

Este fichaje sería el cuarto refuerzo de Santa Fe, teniendo en cuenta que en días anteriores el equipo anunció al defensor Helibelton Palacios, el volante Kilian Toscano y el delantero uruguayo Franco Fagúndez.