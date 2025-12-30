IVA a licores subiría al 19 % en medidas de emergencia económica; cerveza quedaría por fuera // Caracol Radio

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, completó el panorama de las medidas tributarias bajo la emergencia económica, enfocándose esta vez en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para dos sectores de alto consumo: los juegos de suerte y azar y las bebidas alcohólicas.

Las nuevas disposiciones buscan equilibrar el recaudo técnico sin afectar el consumo masivo de productos populares.

Juegos de azar: tributación técnica y permanente

En lo referente al entretenimiento y las apuestas, el Gobierno decidió mantener los criterios que se han venido aplicando durante la emergencia. La tarifa del IVA se fija en el 19 % para los juegos de suerte y azar, pero con una modificación clave en la forma de cobro para garantizar la sostenibilidad del sector.

El ministro explicó que el impuesto no se aplicará sobre el valor total de la apuesta, sino sobre una base gravable ajustada:

La fórmula: Al total de los ingresos se le descontará el valor de los premios entregados a los ganadores.

Al total de los ingresos se le descontará el valor de los premios entregados a los ganadores. El cobro: Sobre el remanente (la ganancia real del operador) se aplicará la tarifa del 19 %.

“El fin es garantizar un recaudo estable y técnicamente equilibrado”, aseguró el jefe de la cartera de Hacienda.

Licores fuertes: se acaba la tarifa del 5%

El golpe más fuerte al bolsillo de los consumidores vendrá por el lado de los licores destilados. El Gobierno argumentó la necesidad de unificar tarifas, por lo que el IVA para estos productos, que actualmente gozan de una tarifa diferencial del 5 %, subirá al 19 %.

Esta medida impactará el precio de venta al público de bebidas con alto contenido alcohólico, tales como:

Aguardiente

Ron

Whisky

Brandy

La excepción: Cerveza

A pesar del incremento generalizado en el sector de licores, el ministro Ávila fue enfático en precisar una excepción importante: la cerveza.

Este producto no sufrirá el incremento del IVA y mantendrá sus condiciones tributarias actuales. La justificación del Gobierno radica en el “alto nivel de consumo social” que tiene la cerveza en los hogares colombianos y en los espacios de esparcimiento, diferenciándola de los licores de mayor graduación alcohólica.