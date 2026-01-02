Alza de combustibles golpearía al gremio taxista y al usuario en Cúcuta

Cúcuta

Luego de conocerse el aumento de 90 pesos en el precio de la gasolina y de 99 pesos en el ACPM, el gremio de taxistas de Cúcuta advirtió que esta medida impactará negativamente la prestación del servicio, las ganancias de los conductores y el bolsillo de los usuarios.

Tras el anuncio del incremento, representantes del gremio aseguraron que el alza obligará a un ajuste en las tarifas.

“Esta noticia nos impacta directamente y, sobre todo, al usuario, porque se tendrán que subir las tarifas y, lastimosamente, esto tendrá que trasladarse a quien recibe el servicio. Nosotros no tenemos la culpa de lo que haya sucedido, pero esto ya nos va a incrementar los repuestos y el gasto diario de la gasolina que los conductores debemos costear. Por ejemplo, si antes se llevaba 50 mil pesos para la casa, ahora será menos, porque la gasolina subió”, señaló la líder gremial, Olga Benítez, presidente de SINUNTAXCUT.

La representante también explicó que el aumento del combustible afecta toda la cadena del servicio público.

“Todo esto es una cadena: si suben los impuestos, todos se ven afectados, propietario, conductor y usuario. El aumento del combustible agrava aún más la situación porque nosotros todavía tenemos tarifas con un taxímetro de 7 mil pesos, algo de hace tres años. Son cerca de 10 mil conductores los que se van a ver afectados”, añadió.

En cuanto a la gasolina subsidiada, desde el gremio advierten que no alcanza para cubrir todo el mes.

“La gasolina subsidiada no aguanta todo el mes. Es muy rara la estación de servicio que llega hasta el último día con ese precio, y muchas veces toca hacer filas muy largas para poder acceder a ella. De resto, a mitad de mes ya se ven precios más altos, similares a los del resto de Colombia”, afirmó Benítez.

Finalmente, el gremio del servicio público manifestó que espera un ajuste en la tarifa, entendiendo que el incremento en el precio del combustible representa mayores costos para la operación diaria de los taxis.