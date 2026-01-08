Comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo visitó el Catatumbo

Catatumbo

Una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Diócesis de Tibú se internaron en la región del Catatumbo para conocer de primera mano la crisis que viven los habitantes de Tibú y El Tarra, por culpa de las confrontaciones armadas del ELN y las disidencias de las FARC.

“La defensora del pueblo Iris Marín junto con la Comisión Humanitaria del Catatumbo visitó Versalles y Pacelli, en zona rural de Tibú, con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos de sus habitantes, escuchar sus necesidades y facilitar el acceso y la entrega de ayuda humanitaria de la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Tibú, la Unidad para las Víctimas y el ICBF”, indicó el Ministerio Público.

Más información Familiares de 19 colombianos detenidos en Venezuela protestaron en la frontera

Agregó que “los pobladores de distintos corregimientos de Tibú y El Tarra enfrentan una grave situación humanitaria por el recrudecimiento de la violencia en El Catatumbo, durante las últimas semanas, a raíz de los enfrentamientos entre el ELN y el disidente Frente 33″.

Posteriormente se dirigieron al corregimiento Filo el Gringo del municipio de El Tarra, “donde constató las graves afectaciones a la población civil, así como la destrucción y daños a bienes civiles, por la confrontación armada entre el ELN y el disidente Frente 33″.

Más información Ministerio Público solicitó adecuación de albergues por llegada de desplazados del Catatumbo

Añadieron que “en este corregimiento, en gran parte, está deshabitado como consecuencia de los enfrentamientos, lo que ocasionó un desplazamiento masivo. La comisión, también llegó a la cabecera urbana del municipio de El Tarra y visitó varios de los albergues a los que han llegado estas familias desplazadas”.

Concluyen haciendo un llamado al Gobierno Nacional “para que adopte las medidas de protección y atención a las comunidades para la garantía de sus derechos y a los grupos armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario”.

A la ciudad de Cúcuta, desde el pasado 25 de diciembre del 2025 a la fecha, han llegado cerca de 2.000 personas desplazadas de estos dos municipios, quienes han dejado sus tierras por el conflicto armado entre ambas organizaciones ilegales.