Antioquia insiste en refuerzos nacionales tras hechos de intimidación armada en el Suroeste

Antioquia

La decisión de la Gobernación de Antioquia de ofrecer hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar al responsable de la instalación de banderas alusivas al ELN en el Suroeste del departamento se da en medio de un panorama de seguridad complejo y de reiterados llamados al Gobierno Nacional para reforzar la presencia institucional en el territorio.

Según las autoridades departamentales, el cierre de 2025 estuvo marcado por un aumento de hechos violentos en esta subregión, lo que ha encendido las alertas frente a una posible escalada si estructuras armadas ilegales intentan ampliar su presencia.

La instalación de símbolos del ELN en zonas rurales de municipios como Andes y Jardín es vista como una estrategia de intimidación para generar temor y, eventualmente, facilitar extorsiones o control territorial.

Acciones y llamados desde seguridad

El secretario de Seguridad, Justicia y Paz, brigadier general Luis Eduardo Martínez Guzmán, explicó que este tipo de hechos se inscriben en una dinámica criminal que exige respuestas más contundentes del nivel nacional, especialmente en subregiones como el Suroeste, Bajo Cauca, Nordeste, Norte y Oriente antioqueño.

El funcionario señaló que, si bien existe un déficit estructural de personal en la Fuerza Pública a nivel nacional, el reclamo del departamento no se centra únicamente en el aumento del pie de fuerza, sino en el envío de capacidades diferenciales que permitan enfrentar organizaciones criminales con mayor impacto.

“Lo que le hemos venido pidiendo al Ministerio de Defensa desde hace dos años es que vuelque las capacidades institucionales del orden nacional en el departamento”, afirmó.

Martínez explicó que Antioquia requiere refuerzos en inteligencia, policía judicial y grupos especiales de operaciones, como COPES, GOES o unidades de comandos especializados, similares a los desplegados en departamentos como Cauca, Valle del Cauca o Norte de Santander.

“No combate el crimen igual un cuadrante que un grupo de operaciones especiales”, señaló, recordando que en años anteriores fue necesario traer unidades élite desde Bogotá para enfrentar estructuras criminales en municipios como Amalfi.

La recompensa

De acuerdo con el secretario, la Gobernación ha enviado más de 50 oficios al Ministerio de Defensa solicitando este tipo de apoyos, incluido uno radicado nuevamente en las últimas horas.

Aunque reconoció que ha habido reuniones y presencia de delegados del Gobierno nacional en el territorio, aseguró que las respuestas han sido lentas frente a la dinámica criminal que enfrenta Antioquia.

En este contexto, la recompensa anunciada busca acelerar la judicialización del responsable de los recientes actos de intimidación en el Suroeste y enviar un mensaje de respaldo a las comunidades.

La Gobernación reiteró que la información suministrada por la ciudadanía tendrá absoluta reserva y será clave para anticiparse a hechos que generen zozobra y miedo en la población.