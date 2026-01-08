Bucaramanga se sumó a la jornada nacional por la soberanía con concentración pacífica

Uniones sindicales, centrales obreras y ciudadanos participaron en Bucaramanga en la concentración por la soberanía nacional convocada desde el Gobierno Nacional, en una jornada que se desarrolló de forma pacífica en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.

La movilización hizo parte de la convocatoria nacional impulsada por el presidente Gustavo Petro, en medio de la tensión política generada por las reiteradas críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el rechazo del Gobierno colombiano a lo que considera posibles posturas injerencistas en la región.

Durante la concentración, los asistentes expresaron su rechazo a cualquier forma de intervención extranjera y defendieron la soberanía y la autodeterminación del país.

“No estamos de acuerdo en que quieran imponer el gobierno de Estados Unidos, que quieran extraer nuestros recursos naturales y traer pobreza al país, porque finalmente eso es lo que genera todo tipo de intervención de guerra”, señaló uno de los manifestantes.

Agregó que intervenir o intentar destituir a un presidente elegido democráticamente “sería una afectación directa a la democracia del país”.

Otro de los participantes aseguró que las movilizaciones se replicaron en distintas ciudades del país en respaldo al mandatario colombiano. “Nos estamos movilizando de diferentes maneras en todo el país en solidaridad con el presidente Gustavo Petro, exigiendo que se respete la soberanía de Colombia y nuestro territorio”, afirmó.

También hubo espacio para aclarar que la defensa de la soberanía no implica respaldar a otros gobiernos de la región.

“No es sinónimo de apoyar a Maduro. No, no tiene nada que ver, porque podemos estar en contra de Maduro. De hecho, yo tampoco apoyo ningún tipo de dictadura, pero eso no quiere decir que otro país venga a intervenir sobre la soberanía de otro. Los temas políticos de Venezuela le corresponden a los venezolanos, no a otra nación y mucho menos a través de la violencia”, expresó otro de las asistentes.

Entre consignas y cánticos como “No queremos ni nos da la gana ser una Colombia norteamericana, si queremos ser una Colombia libre y soberana”, los manifestantes insistieron en que el eje central de la jornada fue la defensa de la democracia.

Estas concentraciones pacíficas en varias ciudades del país se dieron luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara, durante un discurso, que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien posteriormente confirmó el contacto y manifestó su intención de reunirse con el mandatario colombiano, en medio de las tensiones recientes entre ambos gobiernos.