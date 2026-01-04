Concejal de Bucaramanga pidió al alcalde no politizar la coyuntura con Venezuela

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

El concejal de Bucaramanga Jorge Flórez expresó su rechazo frente a la reciente acción militar de Estados Unidos en Venezuela, al considerar que “se trata de una violación a la soberanía de ese país y una amenaza para la estabilidad de Latinoamérica”.

Flórez calificó como “grave” el proceder del presidente estadounidense Donald Trump, al asegurar que se desconocieron organismos multilaterales como el consejo de seguridad de Naciones Unidas y tratados internacionales.

El cabildante también se refirió a la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, señalando que este hecho tendría implicaciones políticas, económicas y humanitarias para Colombia, especialmente en las zonas de frontera.

Según el concejal, una eventual escalada del conflicto podría afectar la economía regional y provocar una crisis migratoria de grandes proporciones. En ese sentido, respaldó las acciones del presidente Gustavo Petro, “ya ha adoptado medidas preventivas ante un posible aumento del flujo migratorio y una emergencia humanitaria derivada del conflicto internacional”, comentó Jorge Flórez.

Pidió mesura al alcalde de Bucaramanga. Advirtió que la ciudad no está lista para una nueva crisis migratoria

El concejal Jorge Flórez cuestionó la postura del alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, a quien acusó de aplaudir la intervención estadounidense sin, a su juicio, tener la capacidad institucional para atender una eventual ola migratoria producto de una guerra en el país vecino.

“Seamos sensatos”, afirmó, al tiempo que pidió evitar la politización de la coyuntura y priorizar el diálogo con el gobierno nacional.

Flórez, hizo un llamado al presidente del Concejo de Bucaramanga, para que convoque a la corporación y se evalúe cómo aplicar en la ciudad los decretos de orden nacional frente a esta situación.

Insistió en la necesidad de coordinar políticas locales con las decisiones del Ejecutivo, teniendo en cuenta la cercanía geográfica de Bucaramanga con Venezuela y los posibles impactos del conflicto en el territorio local.