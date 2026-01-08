Atlético de Madrid vs. Real Madrid, Supercopa de España 2026: fecha, hora y dónde seguir

El segundo partido de las semifinales de la Supercopa de España 2026 enfrentará a dos rivales eternos: Atlético de Madrid vs. Real Madrid. Clásico imperdible por el cupo a la final del certamen contra el Barcelona.

Así llega el Real Madrid al clásico

Necesita Xabi Alonso dos victorias convincentes para alejar fantasmas. Los malos resultados e irregularidad en el juego desde noviembre han hecho que el técnico se someta a un examen constante. Y, tras salir airoso, más por resultados que juego, en los últimos cuatro, la Supercopa será clave.

El Real Madrid y Xabi Alonso se juegan parte de la temporada en Arabia Saudí. Y lo harán sin Kylian Mbappé. El francés no ha viajado con la expedición a Yeda debido a un esguince en la rodilla izquierda. Fuentes del club transmiten a EFE que no está 100 % descartada su presencia si el Real Madrid se clasifica para la final, aunque su mensaje en redes sociales en el que aseguró confiar un “1.000 %” en el triunfo del conjunto blanco no augura su presencia.

Aunque, eso sí, contra el Betis el pasado sábado, ya sin Mbappé, apareció un sustituto previamente relegado al ostracismo: Gonzalo García. El máximo goleador del Mundial de Clubes -cuatro tantos- vio reducido su rol esta temporada al ser el sustituto de Kylian, lo que le deja con poco margen de minutos. Pero aprovechó su gran oportunidad y marcó un triplete contra el Betis.

Le puede interesar: Luis Díaz no está en el top-10 de los extremos más valiosos del mundo: atención a quienes lo superan

Volverá a ser titular ante el Atlético de Madrid en una delantera en la que Rodrygo, involucrado en cuatro goles -dos goles y dos asistencias- en los últimos cinco partidos ha resurgido, jugando en banda derecha. La izquierda, para un Vinícius que el sábado se llevó otra pitada del Bernabéu tras su 15º partido sin marcar. No celebra un gol con el Real Madrid desde el 4 de octubre. Demasiado tiempo. Y en la Supercopa debe cambiar el rumbo.

En el centro del campo, Arda Güler ocuparía el lugar de Eduardo Camavinga respecto al once titular ante el Betis; con la defensa -a pesar de la recuperación de Dean Huijsen por una sobrecarga muscular- y la portería manteniendo, salvo contratiempo, a los mismos integrantes que abrieron 2026.

Así llega el Atlético de Madrid al clásico

La Supercopa es otra reválida para el Atlético. Un enfrentamiento contra las dudas, cada vez más insistentes sobre el equipo de Diego Simeone, dañado por su empate ante la Real Sociedad (1-1) y por los once puntos ya de lejanía respecto al liderato del Barcelona en LaLiga que transforman el título en un reto cada vez más enorme, cuyo aspecto empieza a ser quizá imposible.

El Atlético solo ha salido vencedor de dos de su cinco choques más recientes antes de su llegada a Arabia Saudí con Pablo Barrios casi descartado para la semifinal, el anhelo de Julián Álvarez y la vuelta de José María Giménez, un líder para rearmar a la defensa.

A la espera de la evolución de Barrios, dentro de los 26 jugadores desplazados por Simeone a Yeda, pero pendiente hasta última hora de una dolencia muscular sufrida ante la Real Sociedad el pasado domingo que previsiblemente lo impedirá jugar este jueves, el regreso del central uruguayo es fortaleza para el Atlético. Marc Pubill o Robin Le Normand lo secundarán atrás, según elija Simeone, con las bajas de Clement Lenglet y Nico González.

Lea también acá: Néiser Villarreal: técnico de Cruzeiro da sorpresiva declaración sobre su futuro deportivo

David Hancko apunta al lateral izquierdo, mientras que Marcos Llorente es tanto una alternativa a Barrios por el medio (Marc Pubill sería el lateral/central derecho en ese caso) como una pieza fiable por la derecha.

La titularidad es indudable para el argentino Julián Álvarez, cuyo momento no tiene comparación con el brillo de otros tiempos en el Atlético, que necesita al delantero desbordante, goleador, concluyente y decisivo del pasado curso o del pasado septiembre. Alexander Sorloth o Antoine Griezmann jugarán a su lado. Esa es otra de las incógnitas del once.

Atlético de Madrid vs. Real Madrid, Supercopa de España 2026: fecha, hora y dónde seguir

El partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid, válido por la semifinal de la Supercopa de España, se disputará este jueves 8 de enero a partir de las 2 de la tarde, hora colombiana.

El clásico lo podrá seguir a través del minuto a minuto EN VIVO que encontrará en la página web de Caracol Deportes.

Entérese de: Joya de la Selección Colombia Sub-20 jugará en el fútbol brasileño