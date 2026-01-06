Joya de la Selección Colombia Sub-20 jugará en el fútbol brasileño

Junior de Barraquilla sigue moviéndose en el mercado de fichajes tras quedar campeón de la Liga Colombiana. En las últimas horas, se ha dado a conocer el interés de los equipos brasileños por las figuras del cuadro tiburón y ahora se podría dar una negociación por un juvenil del equipo, que dejaría buenos ingresos.

El jugador que está en el radar del fútbol brasileño es Joel Canchimbo, que figuró especialmente en la Selección Colombia Sub-20. Al perecer, sería Botafogo el interesado en sus servicios por una cifra cercana a los 2 millones de dólares, según el periodista José Hugo Illera.

Luego de lo que se a informado por parte del club barranquillero por el traspaso de José Enamorado a Gremio, tras ser la figura del segundo semestre del fútbol colombiano, se errarían el acuerdo en 3 millones de dólares, pero hasta el momento ninguno de los dos clubes ha oficializado la notica. Si se confirma esta negociación, Canchimbo sería el segundo jugador que se va al fútbol de Brasil en esta temporada.

¿Cómo ha sido la carrera de Joel Canchimbo?

La carrera de Joel Canchimbo inició en las categorías menores del Barranquilla Fútbol Club, a mediados del 2023. Luego, su talento lo puso en los planes de Junior en julio del 2024, en el que jugó 18 partidos como inicialista, marcó tres goles y aportó una asistencia.

Durante el Mundial Sub-20 que se disputó el año pasado en Chile, competencia en la que la Selección Colombia ocupó el tercer lugar, Joel Canchimbo fue una de las figuras de este plantel, lo que le sirvió para ponerse en la lupa del fútbol extranjero.

Si se da su salto al Botafogo, sería un paso importante en su carrera teniendo en cuenta que el jugador se perfila como una de las promesas del fútbol colombiano. Además, se reencontraría con Jordan Barrera, quien fue vendido al equipo en julio del año pasado por un millón de dólares y con el que compartió tanto en Junior como en la Selección.