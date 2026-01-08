¡Atentos! Algunas tarjetas Cívica dejarán de funcionar; mire si es la suya
Los cambios solo aplican para los usuarios que recibieron la notificación vía correo electrónico o WhatsApp por parte de la entidad.
El Metro de Medellín inicia proceso de renovación de la tarjeta Cívica por cambios tecnológicos en el sistema.
El trámite es totalmente gratuito y deberá realizarse antes del 15 de marzo de 2026 para contar con una tarjeta que permita el ingreso a la Red Metro.
¿Qué tarjetas requieren el cambio?
Jaime Andrés Ortiz, gerente social y de servicio al cliente del Metro de Medellín, detalló las condiciones del proceso: “Es importante tener en cuenta que el cambio aplica para aquellas tarjetas emitidas entre el año 2007 y 2014 o si no has realizado el cambio de tu tarjeta en los últimos 10 años o si la tarjeta es azul con foto o si la tarjeta no permite recargas virtuales, debes acercarte a los Puntos de Atención al Cliente (PAC)”.
Más información
En caso de contar con las condiciones anteriormente mencionadas, la entidad hace un llamado a acercarse a los Puntos de Atención al Cliente (PAC), ubicados en las estaciones de metro Acevedo (línea P), Itagüí, Niquía, San Javier y San Antonio, de lunes a viernes de 10:30 a. m. a 7:30 p. m. en jornada continua.