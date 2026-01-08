Medellín

¡Atentos! Algunas tarjetas Cívica dejarán de funcionar; mire si es la suya

Los cambios solo aplican para los usuarios que recibieron la notificación vía correo electrónico o WhatsApp por parte de la entidad.

El trámite es totalmente gratuito y deberá realizarse antes del 15 de marzo de 2026. Foto: Metro de Medellín.

Yesenia Palacios Salazar

Medellín

El Metro de Medellín inicia proceso de renovación de la tarjeta Cívica por cambios tecnológicos en el sistema.

El trámite es totalmente gratuito y deberá realizarse antes del 15 de marzo de 2026 para contar con una tarjeta que permita el ingreso a la Red Metro.

¿Qué tarjetas requieren el cambio?

La renovación solo aplica para los usuarios que recibieron la notificación vía correo electrónico o WhatsApp por parte de la entidad.

Jaime Andrés Ortiz, gerente social y de servicio al cliente del Metro de Medellín, detalló las condiciones del proceso: “Es importante tener en cuenta que el cambio aplica para aquellas tarjetas emitidas entre el año 2007 y 2014 o si no has realizado el cambio de tu tarjeta en los últimos 10 años o si la tarjeta es azul con foto o si la tarjeta no permite recargas virtuales, debes acercarte a los Puntos de Atención al Cliente (PAC)”.

En caso de contar con las condiciones anteriormente mencionadas, la entidad hace un llamado a acercarse a los Puntos de Atención al Cliente (PAC), ubicados en las estaciones de metro Acevedo (línea P), Itagüí, Niquía, San Javier y San Antonio, de lunes a viernes de 10:30 a. m. a 7:30 p. m. en jornada continua.

