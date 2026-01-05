Festival del Libro Infantil de Medellín 2026: qué actividades habrá y cómo aprovechar la agenda

Medellín, Antioquia

El Festival del Libro Infantil de Medellín regresa en 2026 con una segunda edición que busca consolidarse como uno de los principales espacios culturales dedicados a la niñez en la ciudad.

El evento, de entrada libre, se realizará del 26 de febrero al 1 de marzo en Parques del Río y abrirá oficialmente la agenda cultural del Distrito para el próximo año.

La iniciativa nació en 2025 como una apuesta por fortalecer los procesos de lectura, escritura y oralidad desde la primera infancia, en un contexto donde el acceso temprano a los libros sigue siendo un reto para muchas familias.

Su primera edición superó las expectativas: cerca de 25.000 asistentes participaron durante los cuatro días del festival y se registraron ventas superiores a 621 millones de pesos en libros, productos ilustrados, gastronomía y otros bienes culturales, lo que evidenció tanto su impacto educativo como su aporte a la economía cultural local.

Para 2026, el festival amplía su alcance con una programación que combina literatura, arte, ciencia y juego. Están confirmados invitados internacionales de países como Argentina, Perú, Brasil, Venezuela, Guatemala y España, varios de ellos reconocidos con premios de referencia en la literatura infantil y juvenil a nivel mundial, como el Astrid Lindgren, el Hans Christian Andersen y el Bologna Ragazzi.

La agenda incluye talleres creativos, encuentros con autores e ilustradores, actividades del Jardín Lectura Viva y espacios pensados para distintos rangos de edad. Además, se mantienen franjas dirigidas a familias, docentes y promotores de lectura, con herramientas para acompañar los procesos lectores en casa y en el aula, así como orientaciones sobre el uso responsable de la tecnología en la infancia.

Entre las novedades de esta edición se encuentra una franja dedicada exclusivamente a la poesía infantil, que busca acercar a los niños y niñas a la exploración de la palabra desde la sensibilidad, el ritmo y el juego, ampliando las formas de expresión más allá del libro tradicional.

También se incluyen experiencias de robótica y ciencia, pensadas para estimular la curiosidad y el pensamiento crítico desde edades tempranas.

Desde la experiencia de quienes han participado, el festival se ha convertido en un espacio de encuentro familiar y de descubrimiento.

Para Luciana Rubiano Vázquez, escritora infantil, los libros son una forma de imaginar y de conectar con las historias: “Mi relación con los libros es que puedo imaginar. Los cuentos tienen locuras, dramas, emociones que sorprenden y a veces te dejan con ganas de seguir, de esperar el otro libro para saber cómo termina la historia o cómo empezó todo”.

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, señaló que “el Festival del Libro Infantil es un escenario que promueve el juego, la creatividad y el encuentro familiar, y permite que los niños crezcan rodeados de libros, imaginación y oportunidades reales”.

Para quienes planean asistir, la recomendación es revisar con anticipación la programación por franjas de edad, priorizar los talleres de interés y llegar con tiempo, ya que algunas actividades tienen cupos limitados. Todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público.

Con esta segunda edición, el Festival del Libro Infantil de Medellín busca afianzarse como un referente cultural en la región, no solo por su programación internacional, sino por su enfoque en la formación de nuevos lectores y en el acceso equitativo a la cultura desde la primera infancia.