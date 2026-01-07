Valle del Cauca se declara en calamidad pública por afectaciones de las lluvias

El Gobierno del Valle del Cauca declaró la calamidad pública como respuesta a las afectaciones provocadas por las fuertes y repentinas lluvias que se registran en el departamento durante este inicio de año, situación que ha generado emergencias en distintos municipios.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y al autocuidado, especialmente a las comunidades que habitan o frecuentan zonas cercanas a ríos y quebradas, teniendo en cuenta el aumento de caudales y las condiciones cambiantes del clima.

Llamado a la prevención en zonas de riesgo

El secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio, advirtió sobre los riesgos asociados a la temporada de lluvias y la necesidad de estar atentos a las condiciones de los afluentes, especialmente durante actividades recreativas.

“El mes de enero es un mes donde especialmente los vallecaucanos nos gusta visitar los ríos de nuestro departamento, hacemos las recomendaciones y el llamado a la comunidad a estar muy pendiente, especialmente estar atentos a las condiciones hidroclimatológicas de las cuencas hídricas que se visiten”, señaló el funcionario.

Tenorio insistió en la importancia de identificar señales de alerta como cambios en el color del agua o lluvias en zonas altas, con el fin de evitar situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas.

Institucional para atender emergencias

Según explicó el secretario, equipos técnicos realizan recorridos en los territorios afectados para evaluar daños, definir capacidades de respuesta y gestionar recursos a nivel municipal, departamental y nacional.

Recomendaciones a la ciudadanía

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar exponerse a escenarios de riesgo y a reportar cualquier emergencia de manera oportuna a las líneas 119 de Bomberos Voluntarios, 144 de la Defensa Civil Colombiana y 132 de la Cruz Roja Colombiana, como parte de las acciones de prevención durante esta temporada de lluvias.