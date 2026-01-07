Con más de 20 frentes de obra, Cali inició el 2026 con recuperación histórica de la malla vial
A la fecha, hay 22 cuadrillas activas: 21 en jornada diurna y una en horario nocturno
Cali comenzó el 2026 en obra. La recuperación de la malla vial arrancó el año con más de 20 frentes de trabajo activos en zonas urbanas y rurales de la ciudad.
Se trata de intervenciones en barrios y vías principales, lideradas por la Secretaría de Infraestructura, con el objetivo de mejorar la movilidad y devolverle a los caleños calles seguras y duraderas. Los trabajos se ejecutan con maquinaria amarilla, ingeniería especializada y bajo todas las normas de calidad exigidas por la ley.
Por primera vez en la historia de la ciudad, Cali inicia un año con más de 20 frentes simultáneos de recuperación vial. A la fecha, hay 22 cuadrillas activas: 21 en jornada diurna y una en horario nocturno.
Desde la administración distrital se indicó que las labores se irán ampliando progresivamente, atendiendo los reportes y solicitudes de la ciudadanía.
Los siguientes son los frentes de obra activos en la ciudad:
Jornada diurna
Comuna 22
Barrio: Parcelaciones Pance
Dirección: Carrera 118 entre calles 6 y 14
Tipo de trabajo: Conformación de subrasante e instalación de base granular
Comuna 21
Barrio: Potrero Grande
Dirección: Calle 123 entre carreras 26J y 27
Tipo de trabajo: Pavimentación
Barrio: Ciudadela del Río – CVC
Dirección: Calle 112 entre carreras 25 y 26
Tipo de trabajo: Realce y nivelación de cámaras y sumideros
Comuna 20
Barrio: Lleras Camargo
Dirección: Carrera 49 entre calles 8D Oeste y 9A Oeste
Tipo de trabajo: Flejado de acero previo a fundición de concreto
Comuna 18
Barrio: Alto Nápoles
Dirección: Carrera 83 con calle 1A
Tipo de trabajo: Armado de muro de glorieta, encofrado y fundición de sardineles
Comuna 15
Barrio: El Vallado
Dirección: Calle 52 entre carreras 39E y 41B
Tipo de trabajo: Reparación y nivelación de sumideros y cámaras
Comuna 14
Barrio: Promociones Populares B
Dirección: Carrera 26G entre calles 90 y 94
Tipo de trabajo: Excavación, conformación y relleno con base granular
Comuna 13
Barrio: El Vergel
Dirección: Carrera 31 entre calles 44 y 48
Tipo de trabajo: Demarcación
Comuna 12
Barrio: El Rodeo – Bello Horizonte
Dirección: Calle 34 y transversal 34 entre carrera 27 y calle 44 (ambas calzadas)
Tipo de trabajo: Conformación de base granular
Comuna 8
Barrio: Villacolombia
Dirección: Carrera 11D entre calles 52 y 54
Tipo de trabajo: Cerramiento, corte y demolición de carpeta asfáltica
Barrio: Benjamín Herrera
Dirección: Calle 26 entre carreras 11G y 12
Tipo de trabajo: Toma de densidades
Barrio: Municipal
Dirección: Carrera 11G entre calles 31 y 32
Tipo de trabajo: Toma de densidades
Comuna 6
Barrio: San Luis
Dirección: Carrera 1A6 entre calles 72 y 73A
Tipo de trabajo: Cajeo y conformación de vía
Comuna 5
Barrio: Metropolitano del Norte
Dirección: Avenida Ciudad de Cali entre carreras 1 y 1A6 (sentido norte–sur)
Tipo de trabajo: Retiro de carpeta asfáltica
Barrio: La Rivera
Dirección: Calle 47 entre carreras 2 y 3
Tipo de trabajo: Realce y nivelación de cámaras y sumideros
Comuna 4
Barrio: Santander
Dirección: Calle 35 entre carreras 1H y 3
Tipo de trabajo: Cajeo de vía
Zona rural
Barrio / Sector: La Elvira – Vía Cabecera, sector Casa Muro en Piedra
Tipo de trabajo: Construcción de placa huella
Barrio / Sector: Pichindé – Vereda La Cajita, sector Sede Comunal
Tipo de trabajo: Construcción de placa huella
Barrio / Sector: Villacarmelo – Finca San Javier a Resguardo
Tipo de trabajo: Instalación de concreto ciclópeo y concreto para cuneta
Barrio / Sector: La Buitrera – Callejón Planetario, frente a la sede comunal
Tipo de trabajo: Fundición de placa huella en concreto
Barrio / Sector: Los Andes – Vecinos de Cristo Rey
Tipo de trabajo: Mantenimiento de vía con fresado
Jornada nocturna
Comuna 1
Barrio: Aguacatal
Dirección: Avenida 15 Oeste entre avenida 4 Oeste y avenida 12 Oeste
Tipo de trabajo: Instalación y conformación de base granular