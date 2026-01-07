Con más de 20 frentes de obra, Cali inició el 2026 con recuperación histórica de la malla vial

Cali comenzó el 2026 en obra. La recuperación de la malla vial arrancó el año con más de 20 frentes de trabajo activos en zonas urbanas y rurales de la ciudad.

Se trata de intervenciones en barrios y vías principales, lideradas por la Secretaría de Infraestructura, con el objetivo de mejorar la movilidad y devolverle a los caleños calles seguras y duraderas. Los trabajos se ejecutan con maquinaria amarilla, ingeniería especializada y bajo todas las normas de calidad exigidas por la ley.

Por primera vez en la historia de la ciudad, Cali inicia un año con más de 20 frentes simultáneos de recuperación vial. A la fecha, hay 22 cuadrillas activas: 21 en jornada diurna y una en horario nocturno.

➡️ #Obras 🛣️ | Más de 20 frentes de obra de recuperación vial avanzan en barrios, vías principales y zona rural, con maquinaria amarilla y trabajos día y noche.



La intervención incluye corredores estratégicos y busca entregar calles duraderas para la ciudad. pic.twitter.com/W4LX1JutDb — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) January 7, 2026

Desde la administración distrital se indicó que las labores se irán ampliando progresivamente, atendiendo los reportes y solicitudes de la ciudadanía.

Los siguientes son los frentes de obra activos en la ciudad:

Jornada diurna

Comuna 22

Barrio: Parcelaciones Pance

Dirección: Carrera 118 entre calles 6 y 14

Tipo de trabajo: Conformación de subrasante e instalación de base granular

Comuna 21

Barrio: Potrero Grande

Dirección: Calle 123 entre carreras 26J y 27

Tipo de trabajo: Pavimentación

Barrio: Ciudadela del Río – CVC

Dirección: Calle 112 entre carreras 25 y 26

Tipo de trabajo: Realce y nivelación de cámaras y sumideros

Comuna 20

Barrio: Lleras Camargo

Dirección: Carrera 49 entre calles 8D Oeste y 9A Oeste

Tipo de trabajo: Flejado de acero previo a fundición de concreto

Comuna 18

Barrio: Alto Nápoles

Dirección: Carrera 83 con calle 1A

Tipo de trabajo: Armado de muro de glorieta, encofrado y fundición de sardineles

Comuna 15

Barrio: El Vallado

Dirección: Calle 52 entre carreras 39E y 41B

Tipo de trabajo: Reparación y nivelación de sumideros y cámaras

Comuna 14

Barrio: Promociones Populares B

Dirección: Carrera 26G entre calles 90 y 94

Tipo de trabajo: Excavación, conformación y relleno con base granular

Comuna 13

Barrio: El Vergel

Dirección: Carrera 31 entre calles 44 y 48

Tipo de trabajo: Demarcación

Comuna 12

Barrio: El Rodeo – Bello Horizonte

Dirección: Calle 34 y transversal 34 entre carrera 27 y calle 44 (ambas calzadas)

Tipo de trabajo: Conformación de base granular

Comuna 8

Barrio: Villacolombia

Dirección: Carrera 11D entre calles 52 y 54

Tipo de trabajo: Cerramiento, corte y demolición de carpeta asfáltica

Barrio: Benjamín Herrera

Dirección: Calle 26 entre carreras 11G y 12

Tipo de trabajo: Toma de densidades

Barrio: Municipal

Dirección: Carrera 11G entre calles 31 y 32

Tipo de trabajo: Toma de densidades

Comuna 6

Barrio: San Luis

Dirección: Carrera 1A6 entre calles 72 y 73A

Tipo de trabajo: Cajeo y conformación de vía

Comuna 5

Barrio: Metropolitano del Norte

Dirección: Avenida Ciudad de Cali entre carreras 1 y 1A6 (sentido norte–sur)

Tipo de trabajo: Retiro de carpeta asfáltica

Barrio: La Rivera

Dirección: Calle 47 entre carreras 2 y 3

Tipo de trabajo: Realce y nivelación de cámaras y sumideros

Comuna 4

Barrio: Santander

Dirección: Calle 35 entre carreras 1H y 3

Tipo de trabajo: Cajeo de vía

Zona rural

Barrio / Sector: La Elvira – Vía Cabecera, sector Casa Muro en Piedra

Tipo de trabajo: Construcción de placa huella

Barrio / Sector: Pichindé – Vereda La Cajita, sector Sede Comunal

Tipo de trabajo: Construcción de placa huella

Barrio / Sector: Villacarmelo – Finca San Javier a Resguardo

Tipo de trabajo: Instalación de concreto ciclópeo y concreto para cuneta

Barrio / Sector: La Buitrera – Callejón Planetario, frente a la sede comunal

Tipo de trabajo: Fundición de placa huella en concreto

Barrio / Sector: Los Andes – Vecinos de Cristo Rey

Tipo de trabajo: Mantenimiento de vía con fresado

Jornada nocturna

Comuna 1

Barrio: Aguacatal

Dirección: Avenida 15 Oeste entre avenida 4 Oeste y avenida 12 Oeste

Tipo de trabajo: Instalación y conformación de base granular