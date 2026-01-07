Un menor sin vida y varias personas lesionadas deja accidente con grúa en zona rural de Buenaventura

Un accidente se registró en el corregimiento de Córdoba, zona rural del distrito de Buenaventura, donde un menor perdió la vida y varias personas resultaron lesionadas luego de que una grúa de carga pesada cayera sobre varias viviendas y locales comerciales mientras se adelantaban labores de instalación de un puente peatonal.

De acuerdo con el relato de uno de los testigos, el hecho ocurrió en el kilómetro 23, sector La Esperanza en el corregimiento de Córdoba, cuando el operador de la grúa habría perdido el control del vehículo, provocando que la grúa se desplomara sobre las viviendas donde también funcionan locales comerciales. En el lugar se encontraban varias personas, entre ellas menores de edad, que resultaron gravemente afectadas.

Una de las personas que presenció el accidente aseguró que se encontraban fuera de una tienda cuando ocurrió el hecho. “El muchacho que estaba manipulando la grúa cuando ya fue a voltear cayó encima de las casas y desbarató los dos negocios y les cayó encima a la gente dañando a las personas que estaban allí”, relató la testigo.

➡️ #ATENCIÓN🚨| En el corregimiento de Córdoba, Buenaventura, una grúa que instalaba un puente peatonal cayó sobre varios locales dejando un menor fallecido y personas heridas.@CaminoPacifico lamentó el hecho y acompaña a las familias afectadas mientras investigan las causas. pic.twitter.com/9c84nxkR0W — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) January 7, 2026

Entre los heridos se encontraba un menor de 12 años, quien sufrió un trauma craneoencefálico severo y fue trasladado a la ciudad de Cali, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Asimismo, una menor de dos años y otras personas lesionadas fueron remitidas a la clínica Santa Sofía, en Buenaventura. Los afectados presentan diferentes lesiones, entre ellas fracturas, golpes y traumatismos; a una persona le cayó el techo sobre la cabeza, mientras que el operador de la grúa también resultó lesionado en uno de sus brazos.

Entre tanto la concesión Unión Vial Camino del Pacífico S.A.S envió un comunicado a la opinión pública lamentando el fallecimiento del menor y el accidente en el corredor vial que también dejó varias personas lesionadas.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad sincera a sus padres, familiares, al Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Córdoba, Santa Elena y San Cipriano y allegados a este momento de inmenso dolor. Como empresa, nos unimos al luto que embarga a la comunidad y al Distrito Especial de Buenaventura”.

En el comunicado, aseguran que, una vez conocido el accidente, el personal operativo activó el Protocolo de Atención de Emergencias. Igualmente, la concesión se encuentra prestando acompañamiento a la familia y a las autoridades para esclarecer las circunstancias en las que sucedieron los hechos.

La atención médica fue asumida a través del seguro de la concesión encargada de la instalación del puente peatonal. Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, verificar las condiciones en las que se desarrollaba la operación y establecer posibles responsabilidades.

La comunidad del sector, por su parte, solicita que se garantice la atención integral a los afectados y que se responda por los daños ocasionados en sus viviendas y establecimientos comerciales tras este lamentable hecho.