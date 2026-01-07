¡Trabajo sí hay! Bogotá abrió 150 vacantes para conductores y operadores de buses

La estrategia ‘Talento Capital’ que es liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) además en pro de conectar a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales y empleo digno en la capital, lanzan estas oportunidades de trabajo.

La feria cuenta con dos modalidades de trabajo, una presencial que se realizará en la localidad de Engativá y la otra modalidad será virtual.

Feria de empleo presencial en la Zona Industrial de Álamos de Engativá en Bogotá:

En esta modalidad presencial, puede acceder a 50 vacantes para operarios y operarias de producción, auxiliar logístico y auxiliar de bodega, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Bioplast S.A.S.

Detalles de las vacantes operario u operaria de producción:

Nivel educativo: Bachiller.

Experiencia: 4 meses.

Detalles de las vacantes auxiliar logístico y auxiliar de almacén

Nivel educativo: Bachiller.

Experiencia: 6 meses.

Para poder tener acceso a estas vacantes, puede asistir este miércoles 7 de enero de 2026, a la carrera 90A #64C-89 en la Zona Industrial de Álamos en la localidad de Engativá a partir de las 8:00 a. m hasta las 12:00 m.

Puede confirmar su asistencia a esta feria del empleo diligenciando el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando al formulario en este link:

Feria de empleo virtual para operadores y conductores de buses del SITP en Bogotá

Para poder acceder a esta modalidad de ofertas de trabajo, donde hay posibilidad de 100 vacantes para conductores y operadores buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y el operador de TransMilenio, SUMA S.A.S. Si tiene licencia C2 o C3, esta es tu oportunidad.

Detalles de las vacantes para conductores y operadores de buses del SITP:

Vacante personas sin educación formal.

Nivel educativo: Básica primaria.

Básica primaria. Experiencia: Mínimo 6 meses.

Mínimo 6 meses. Salario: Entre $ 2.400.000 y $ 2.700.000

Entre $ 2.400.000 y $ 2.700.000 Perfil: Licencia de conducción C2 o C3 vigente

En este casi se puede postular de manera virtual hasta el 20 de enero de 2026, en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), en el siguiente link

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y TransMilenio, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Por esta razón ambas entidades piden que se eviten las estafas.